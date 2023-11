César Vigevani tras la paliza de Saprissa a Motagua: “No todo el mundo se adapta rápido a este tipo de exigencias”

“En 10 minutos cometimos muchas distracciones”, resaltó el técnico de Motagua.

”Hay que corregir muchos errores, no puedes salir y a las 40 segundos cometer el error que nosotros cometimos, es como ir perdiendo 1-0 adentro del vestuario, son cosas que se trabajan, son cosas que el jugador desde que lo planificamos lo sabían, hicimos una charla, se los mostramos, pero a veces hay cosas que superan eso y yo las entiendo porque me tocó estar en clubes grandes con gente joven, vengo de un club como River donde no es fácil la adaptación”, agregó Vigevani.

”No todo el mundo se adapta rápido a este tipo de exigencias y en este tipo de clubes, a veces por más que vos prevengas un montón de cosas, hay jugadores que en ciertas situaciones se bloquean, pero es un proceso de transformación, hay que saber entenderlo. Si vos ves plantilla por plantilla están claros los dos proyectos, nosotros tenemos que ir corriendo a través de nuestro proceso”, dijo el DT de Motagua.

Vigevani quiso dejar claro que Motagua está en una etapa de transición por la cantidad de jóvenes que hay en el club.

Ver: Video: Así fue el gol de Ariel Rodríguez de Saprissa ante Motagua apenas a los dos minutos del juego

“Estamos en una transición con jugadores que llegan de clubes sin tener la misma exigencia que se tiene acá, jóvenes. Saprissa tiene jugadores de mucha experiencia”, destacó.