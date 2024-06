Cléver Portillo revela su petición a Emilio, lo que dice de Palma y afirmó: “Desde que firmé con el club soy Motagua de corazón”

Cléver viene de una familia cristiana, religión que los llevó a Lempira a predicar el evangelio y lugar donde el joven comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista. “A mí me gusta ver los tatuajes de los jugadores, pero yo no me haría alguno, ni aritos, ni fiestas, no quisiera dañarle la imagen a mis padres”, dice.

Luego de ahí vengo en ascenso jugando mis partidos, teniendo buen desempeño. Llega el profe Hécor Vargas como asesor de Lone, él estuvo ahí, pero hubo partidos que no jugaba y él me decía ‘tenés que hacer esto, esto y esto’. Yo le agarré consejo y luego miramos que él va para el Vida, entonces hubo una plática con el presidente de Lone y con el gerente y se llegó a un acuerdo que quería llevarme al Vida, entonces ahí fue como llego al Vida.

Mi primer año fue complicado adaptarme a ellos, pero cuando llegó “Chato” Padilla él me dio la confianza, incluso iba de salida de Lone, ya había pedido mis papeles, él me dijo ‘quedate que te veo buenas condiciones y te voy a ocupar’. Fui titular con él, jugué mi primera final, la perdí contra Olancho 3 a 0 allá en Juticalpa.

Luego de ahí paso a San Juan de Quimistán, hubo un problema por la pandemia y el torneo quedó nulo. Me vine a probar a varios equipos aquí en San Pedro Sula. Estuve en Parrillas One, incluso en Lone FC me probé, pero al final ellos no querían ficharme, entonces gracias a la ayuda de Orlando Linares pude arreglar con Lone y aquí estuve.

—Hay gente que quizá no te identifica bien y me gustaría que me hagas una reseña de tu carrera como futbolista.

Mi mamá me llamó llorando, contenta por el nuevo paso que he dado después de lo que pasé en el equipo anterior. Feliz porque he llegado a uno de los equipos más grandes del país.

Sí, voy a la iglesia sábados y domingos, mi familia es cristiana, vamos a la iglesia todos. Desde pequeño los principios cristianos los he tenido, creo que ahí uno le toma otro sentido a la vida. Me considero humilde porque mi familia es así.

Llegué como a los 6 o 7 años a Lepaera, allá estudié, logré sacar mi oficio de mecánico. Sé cambiar aceites y a hacer algunos arreglos a carros. Luego de sacar mi oficio me hice de muchas amistades, me empezaba a gustar más el fútbol, salía a jugar así a las potras. Logré ganarme el cariño de la gente del pueblo por la humildad que siempre me ha caracterizado y pues el cariño de ellos siempre lo tengo allá y cuando me dicen “Cléver, oriundo de Lepaera” no me avergüenza porque allá crecí y por mis papás también le debo mucho respeto e ese pueblo.

Tuve platicas con Vargas, él me dio la confianza más que todo y me dijo que me iba a meter, solo tenía que hacerle caso, entonces como soy un jugador que me gusta agarrar consejos y juego mis partidos, me salieron bien las cosas. Creo que en mis primeros 3 partidos logré agarrar confianza, entonces ahí me solté más que todo con el equipo, tenía más confianza y logré marcar mis goles. Fue ahí cuando comenzó mi carrera en primera división.

Es bastante complicado con un plantel corto, solo teníamos 26 jugadores, en el transcurso del torneo yo me lesioné y tuve 4 partidos fuera. A veces te toca poner jugadores en una posición distinta y no se sienten conformes.

Tal vez por la situación y lo que estaba pasando el equipo era complicado, ya se veía venir lo del Vida, pero como algunos me dicen que estoy llorando un descenso un 4 de mayo y días después estoy firmando con Motagua. Pero bueno, todo lo que pasó lo dejo atrás y ahora me toca enfocarme más en Motagua.

Cuando estaba en el Vida, la mayoría de jugadores me decían que yo ya tenía arreglado con el Motagua y ni por cerca sabía que estaban cruzando pláticas con don Alven Lone. Yo estaba más enfocado en el Vida, yo quería salvar al equipo, en cada partido me rompía el pecho por la camisa.

Ahora que estoy con Motagua es una alegría que no puedo explicar, le debo respeto a esta institución y desde el momento que yo acepto y pongo mi firma con el club soy Motagua de corazón y ahora me toca romperme el pecho por esta camisa, correr en cada partido y ganar muchas cosas con el equipo.

Mis papás siempre me ponían a ver partidos y como ellos son olimpistas, los partidos que siempre miraba eran Olimpia - Motagua, Olimpia - Real España, Olimpia - Marathón. Mi sueño era jugar en uno de los equipos más grandes del país y no importaba cuál fuera.

Ese rumor ya se venía dando desde el primer torneo que estuve en el Vida, incluso don Alven Lone me mandó a probarme cuando estaba Ninrod Medina, me probó con reservas. Estuve ahí, pero al final me dijo Ninrod que iba a hablar con Emilio para que me llamara a la pretemporada, pero nunca se acercaron, no hubo una llamada para que me acercara.

Yo no quería seguir, era bien complicado, bastante tiempo sin cobrar un peso de lo trabajado, vos trabajas para que te paguen. Ese momento no lo quiero recordar, ahorita no hubo mucho problema, los pagos estaban al día. Si me quedaron debiendo o algo yo se los dejo, ya con ellos no tengo ningún contacto, ahora estoy pensando en otras cosas y sacar adelante a mi familia.

Al final me conmueve ver a los jugadores cómo lloran y se ponen tristes, a cualquiera le da tristeza un descenso y ese momento a nadie se lo deseo. En lo personal me sentí triste porque yo quería ganar.

En el partido de ida yo me sentía contento porque incluso marco el gol con el que le damos la victoria al Vida, damos una esperanza de salvación al equipo. En Choluteca intentamos, todo el equipo corrió, al final no se da el resultado. Le había tomado bastante cariño al equipo, no pude estar en los primero partidos, pero sea como sea siempre quise ganar.

Alguna gente me dice que me voy a ir a sentar a la banca, yo estoy tranquilo, sé de mi capacidad y sé lo que puedo darle y hacer bien en Motagua. Incluso, me estoy preparando para llegar bien a la pretemporada.

Llega un momento donde Alven me dice que esta hablando con Emilio, se acercó también el representante Maynor Sigüenza, influyó bastante en la contratación y así fue como se logró llegar a un acuerdo. Yo estaba en mi casa, no sabía nada, cuando me llama don Alven y me dice que vaya a la oficina para hablar, ahí me explicó todo el procedimiento.

—¿Qué más has hablado con Emilio Izaguirre, que consejos te ha dado?

Cuando fui a firmar me dijo ‘aquí primero es defender y luego atacar, en esa posición tenés que llenarte de centros’. Eso es lo que estoy trabajando con Lone, cuando tengo espacio libre me pongo a trabajar centros y eso. Me ha ayudado lo que me ha dicho Emilio, aparte la física por el ida y vuelta.

—Nombre importante en esto. Héctor Vargas, ¿qué tanto le debes al profe?

Cuando estuvo en Lone él me aconsejó, me dijo ‘tenés que hacer esto y esto y vas a vivir del fútbol’. Tomé su consejo, luego de ahí se fue para el Vida, allá nos encontramos, me invitó a un café y estuvimos hablando. Uno siempre tiene que aprender a escuchar, él me dijo que en primera el sistema era otro, más táctico, entonces en uno de los entrenamientos yo quería hacer lo que hacía en segunda y me dijo ‘no Cléver, eso no, dásela al que sabe. Vos agarrala, y pasá”.

Eso se me quedó en la mente y ahora le debo mucho a él porque más que todo me dio la confianza, él confió en mí a mi corta edad, es difícil que un entrenador con la experiencia que él tiene pueda darte la confianza y meterte a jugar en un partido contra Olimpia o Motagua. Le agradezco a él y a su hijo Eric que me aconsejaron bastante, incluso me ayudaban económicamente para ayudarle al equipo.

—¿Qué consejos te ha dado don Alven Lone?

A ese señor le debo bastante, me ha ayudado económicamente, también aconsejándome. Le debo mucho respeto a él y a la institución, cuando estuve ahí me trataron de lo máximo, nunca me dejaron de la mano. Es una institución que está en segunda, pero parece que está en primera, lo que cambia es la categoría.

Cuando llegué a hablar con él a la oficina me dice ‘Cléver esta es una nueva oportunidad, un nuevo reto para tu carrera y son las bendiciones que Dios da a los que le son justos’. Él me dice que lo tome con tranquilidad, que no me presione ni nada, que lo que fui a hacer allá al Vida que lo haga mucho mejor con Motagua, incluso por la clase de jugadores con lo que voy a estar. Él no tiene duda que lo voy a hacer de la mejor manera.

—Miramos que tenés buena onda con Carlo Costly, ¿qué tan bien te llevás con él?

Bien, siempre pasa molestando que él me va a representar. Con Carlo cuando estuve en segunda él me pagaba por asistencia.