Como pocas veces, el entrenador Salomón Nazar cuenta cómo logró salir de una enfermedad que aún él y sus médicos vigilan

El Victoria tiene 22 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla general. Cerrará sus últimas dos fechas contra el Vida y el Motagua en La Ceiba.

Medio internacional y periodista griego elogian a Luis Palma por el hat-trick que hizo en el triunfo del Aris ante el Lamia

Con tres encuentros dirigidos en su segunda etapa con La Jaiba, Nazar ha logrado estabilizar al equipo ceibeño, donde ha conseguido un empate y dos triunfos.

¿Cómo está viviendo esta segunda etapa con el Victoria?

Estoy muy bien, contento por los resultados que se están dando. Lo he dicho y reitero, este es un buen grupo de jugadores que están saliendo de un mal momento. Han puesto de todo su empeño y hoy tenemos esa posibilidad de clasificar.



En estos dos partidos se juegan todo, ¿cuáles son los argumentos que presentarán?

Mire, sin lugar a duda hemos mejorado bastante en lo anímico y también corrigiendo cuestiones en lo futbolístico. Hemos venido de menos a más y el sábado en el partido contra Vida un partido mejor, ordenado y sobre todo con deseo de triunfo.



¿Contra Vida no importa jugar bonito, solo ganar?

Los clásicos tienen un plus independientemente del estado en que se encuentre el equipo en el campeonato, siempre son bravos. Y el que cometa menos errores ganará, así que nosotros estamos preparados, no confiados y hay buen trato en el plantel. Por partida doble, el triunfo puede ser muy bueno para nosotros: ganando un clásico y acercándonos a la liguilla.