¿Desventaja por los seleccionados? Miguel Falero palpita su debut con Real España ante Marathón

Para nosotros todos los partidos son difíciles. Cuando acepté venir, sabía que mi primer partido sería ante Marathón y tendría pocos días para prepararlo, no son excusas, sino es una linda motivación. Encaramos el juego como una oportunidad para demostrar que nosotros también podemos jugar bien. La idea es que en el partido haya encaje, que entre todos trabajemos como un equipo. En el último juego de la Selección de Honduras, después de haber ganado 4-0, el técnico Rueda dijo ‘me gustó muchisímo el trabajo del equipo y me dio la tranquilidad para llevarme el resultado con el arco en cero’. Eso vamos a tratar de lograr.

El estreno de Falero será este jueves en el derbi sampedrano. El partido se disputará a las 7:00 PM en el Estadio Olímpico Metropolitano. La Máquina aún no decide el once titular.

¿Qué opina de la función de Elison Rivas en la Selección? ¿serán titulares Juan Vieyra y Ramiro Rocca?

Elison fue elegido por el mejor entrenador de Honduras en este momento. Él le vio características que necesitaba para cubrir la posición. Lo hizo en buena forma, cumplió, no tuvo inconvenientes, su función fue más que aceptable e hizo muy buena labor. Elison es tan importante como lo es Vieyra y Rocca, en este momento no le he dado el equipo a mis jugadores, por lo que no diré quiénes serán los titulares. La idea es de encontrar un juego de conjunto donde todos se sientan importante, si juega un minuto, que lo de todo, y se juega 90, que lo deje todo en la cancha.

¿Es un problema que al Real España le quiten tres jugadores para irse a los Panamericanos en medio del torneo?

Nosotros lo tomamos como un halago porque eligieron jugadores de nuestro equipo. ¿Que están en buenas manos? Evidentemente, el cuerpo técnico de Honduras tiene una enorme capacidad, los futbolistas se enriquecerán jugando con ellos, le pasará a Tatum, Carter y Aceituno. Ya trabajaron con ellos en microciclos previos. Eso favorece al Real España. El roce internacional te lo da la selección nacional, es una oportunidad única. No es un problema, solamente hay que solucionarlo, por eso tenemos 29 jugadores en el plantel.