Copa Centroamericana: Troglio confirma cuatro bajas del Olimpia ante CAI y advierte con un nuevo doblete

- LA CONFERENCIA -

Sensaciones y expectativas

“Son las mismas que tenemos de cuando iniciamos un torneo nuevo, que así como el año pasado, son ganar los dos títulos que nos jugaremos. La vez anterior salió todo perfecto y esperamos así sea de nuevo, sabiendo que es un difícil ganar dos veces el torneo de Concacaf, y así mismo el torneo de Liga”.

Debutarán en la temporada

“Hicimos siete amistosos jugando día de por medio, un poco sacrificado, pero ninguno de esos partidos fueron contra un equipo al que le podes ganar por 10-0 y de allí dirían ‘qué bien que estamos funcionado’, sino que fueron contra rivales que enfrentaremos en este torneo. Si le quiero buscar lo positivo a la pretemporada, pues jugamos partidos en canchas sintécticas”.

Opinión del CAI y el fútbol panameño

“Seguímos al equipo de cara a la presentación, vimos sus últimos dos partidos en el campeonato local que ganó uno y empató el otro, es un equipo complicado, como todo equipo centroamericano. Hicimos una evaluación de lo que el rival puede hacer. Y respecto al momento del fútbol panameño, son estados de ánimo y momentos. Panamá ha tenido la suerte de pegar una camada que está jugando afuera y eso enriquece el fútbol local. Yo creo que también el fútbol hondureño está bien. Hay aparidad”.

Las bajas para el debut

“Tenemos a Jerry Bengston afuera tras un golpe que sufrió ante Motagua, estaría ya el fin de semana ante Real España. Elvin Casildo todavía no está al 100%, tampoco contamos con Juan Pablo Montes y Kevin López (pubalgia). Si no juega Bengston, lo hace Arboleda que terminó siendo determinante en el campeonato. Si no juega Kevin López, tengo a Pinto o Edwin Rodríguez. El equipo tiene variantes y estamos en condiciones de jugar para ganar, no hay excusas”.