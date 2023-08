Pablo Royón y Sebastián Gorga tras su llegada al Marathón como refuerzos: “Es uno de los más grandes de Centroamérica”

-Palabras de Sebastián Gorga-

¿Cómo fue tu llegada?

Me llamaron en realidad con el equipo uruguayo, me sedujo la idea y me vine para acá. El viaje fue cansado, pero el clima nos ayudó un poco porque estaba muy frío allá en Uruguay.

Conocido por Keosseian

Sí, Manuel fue muy respetado y querido acá y allá. No hemos hablado, pero si hable con varios jugadores y entrenador que han estado en este equipo y sin duda alguna me dieron buenas referencias del club y de la ciudad.

¿Jugaste con Pedro Troglio en el Gimnasia y Esgrima de la Plata?

No, cuando yo llegué justo él se había ido, pero si compartí con mucha gente que es amigos de él. Yo entré el mismo año que Pedro salió del club.