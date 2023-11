¿Qué problema tuvo Samudio? Salomón Nazar da la cara tras humillación del Marathón a manos del Olimpia

“Sí, cuesta arriba. Con el plantel que tiene Olimpia es bien difícil, no solo para Honduras, a nivel de Centroaneríca también. Pero estamos en la competición y tenemos que luchar por lograrlo y si no se puede dejar la constancia del esfuerzo, pero sin duda y eso creo que lo acepta todo el mundo, la plantilla que tiene Olimpia está no para competir solo acá en el país, también al nivel de Centroamérica. Hoy reitero hicimos un buen primer tiempo y tuvimos la posibilidad de hacer un par de goles más, fallamos ese penal y eso nos desinfló para el segundo tiempo. Pero los muchachos igual hicieron un buen esfuerzo sin dudas”.

Obviamente enfrentamos a un equipo que tiene un buen juego, buenas alternativas en el banco y no perdona, nosotros tuvimos en el primer tiempo y perdonamos. Me voy un poco triste por el resultado porque pienso que en el primer tiempo pudimos haber cambiado la historia del partido, hubiese sido un poco más parejo pero no se pudo. Sin embargo uno siempre valora el esfuerzo que hacen los muchachos.”

¿Qué cambió para el segundo tiempo?

“Olimpia siguió atacando igual , los que cambiamos fuimos nosotros (Marathón). No iniciamos con la misma intensidad del segundo tiempo y nos quedamos cortos en la marca, a un equipo como Olimpia con buenos jugadores técnicamente no se les puede dar espacios, te generan situaciones de gol. Bajamos los brazos en el segundo tiempo y tienen goleadores, las que les quedan no las fallan.”

La mala noche de César Samudio. ¿Qué opinión le merece?

“Orgulloso de César Samudio. No entrenó toda la semana, tuvo un proceso viral y le consultamos si tenía ánimo de venir, dijo que sí, que deseaba enfrentar el reto. Pero hizo bastante y en realidad, me pesa porque no es un portero acostumbrado a que le anoten muchos goles, pero no fue él que falló, fallamos todos. El equipo en el segundo tiempo se cayó un poco y la verdad que desaprovechamos ese primer tiempo. “