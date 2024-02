¿Su hermano es mejor que él? La confesión de Agustín Auzmendi sobre Rodrigo, el nuevo fichaje de Motagua

Y agregó: “Es la segunda vez que juego en Danlí, las veces que me ha tocado el ambiente ha sido muy lindo, así que eso me pone contento”.

“Hicimos un gran partido. En el primer tiempo no se vio reflejado en el marcador, merecimos más, y ya en el complemento con un hombre más, y un poco más de espacio, lo pudimos liquidar”, reaccionó ‘El Pistolero’ a Diario DIEZ tras el juego en el Estadio Marcelo Tinoco.

Auzmendi convirtió el primer gol de los azules mediante un penal y también asistió a Juan Delgado en el segundo tanto.

“Uno siempre debe estar a disposición del equipo, ya sea con goles, asistencias y desgaste. Esto recién comienza, no es la misma pretemporada que hacemos en junio, así que vamos mejorando de a poco, hoy se vio un gran equipo. Yo me siento bien, me mantuve entrenando en vacaciones”, comentó al respecto.