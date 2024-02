¡Goleada! Motagua saca formidable triunfo ante Victoria y obtiene su primera sonrisa en el Clausura 2024

El Ciclón se mudó a Danlí para tener una tarde noche brillante arropada por su afición en el Estadio Marcelo Tinoco, donde el equipo de Diego Vázquez tuvo un formidable partido ante un rival que no le presentó problemas.

El primer tiempo no tuvo muchas ocasiones, salvo un bombazo de Luis Hurtado que sacó el portero Jonathan Rougier, que fue la única amenaza del Victoria en la primera recta.

El Motagua no podía dejar escapar la ventaja, y para su suerte a los nueve minutos del complemento el Victoria sufrió la expulsión de Diego Rodríguez, quien le pegó un patadón a Carlos Argueta en el rostro y lo terminó mandando al hospital.

No obstante, Motagua no podía extender su ventaja, y la visita estuvo cerca del empate mediante un zapatazo de Erick Rodríguez que exigió un tapadón de Jonathan Rougier. El susto no quedó allí, ya que en el córner posterior Ángel Barrios estuvo muy cerca de conectar.

Motagua se salvó pero rápidamente respondió. Gran combinación en ofensiva, Auzmendi asistió dentro del área y justo apareció el contención Juan ‘Camellito’ Delgado para soltar un zapatazo cruzado que signficó el segundo tanto (67’) del encuentro.