Consejos para jóvenes que quieren jugar en la Liga Nacional de Honduras

La habilidad técnica es fundamental, pero la mentalidad determina hasta dónde puede llegar un jugador. La confianza, el enfoque, la disciplina y el control emocional influyen en cada decisión.<br />★ Cualidades mentales clave:<br />★ Paciencia y resiliencia<br />★ Capacidad para aceptar críticas<br />★ Respeto por compañeros y entrenadores<br />★ Determinación en momentos difíciles<br />★ Serenidad bajo presión<br />Muchos jóvenes pierden oportunidades por frustrarse rápido o reaccionar mal. Una buena mentalidad demuestra madurez y atrae la atención de ojeadores y entrenadores.