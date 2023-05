Lobos UPNFM pega primero en la final ante Olimpia y acaricia su primer título del Torneo de Reservas de la Liga Nacional

- Complemento -

En la segunda parte el encuentro se tornó muy parejo con llegada de ambos conjuntos, pero los universitarios fueron más certeros y Julián Martínez aprovechó una jugada a balón parado para establecer el definitivo 2-1.

Tras este triunfo conseguido en su condición de visitante, los Lobos de la UPNFM recibirán al Olimpia este martes a las 3:00 de la tarde en la cancha sintética de la Universidad Pedagógica.

- Opinan los protagonistas -

“Este marcador nos permite aún poder ir a la UPNFM a pelar el título, nada está escrito, así como ellos vinieron a ganar aquí nosotros lo podemos hacer allá. La idea es que estos jovencitos de 15 y 16 años puedan ir creciendo, el título es algo aparte”, comentó Danilo Turcios, técnico de Olimpia.

“Ha sido un resultado importante, las cosas que entrenamos nos salieron. Nunca habíamos ganado aquí en la cancha de Olimpia, ellos no habían perdido ningún partido aquí y creo que vamos por buen camino, no hemos ganado nada y esperamos cerrar en casa de la mejor manera. La lleve esta abierta y necesitamos sacar el gane, no vamos a jugar a defender el resultado”, comentó Rudy Padilla, técnico de UPNFM.