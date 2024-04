Darío Cruz, directivo de UPNFM: “Muy pocos aceptamos la responsabilidad, la mayoría se convierten en ratas que se bajan del barco”

Ante ese escenario, Darío Cruz sigue dando la cara y explicando qué podría suceder con la institución deportiva si al final se consuma el descenso. Aduce que seguirían compitiendo y que eso les daría el impulso a mejorar para no cometer los errores del pasado. Adelanta que se viene un proyecto más solidificado para la UPNFM donde se unirán los 10 centros estudiantiles para fortalecerlo.

Hoy al historia de la UPNFM es distinta a la que nos acostumbró ya que por primera vez desde que logró la promoción al mando del profesor Salomón Názar, pelea por el no descenso y es casi, a falta de tres jornadas, el equipo condenado a bajar a la segunda división.

Cómo vive el mal momento del equipo: “Este momento lo estoy viviendo con toda calma y frialdad, con el mismo espíritu que cuando los vine a animar cuando en su momento fueron segundos y terceros durante los 14 torneos que tenemos de competir. En estos momentos bajos demostrarle que estamos con ellos en las buenas y las malas y que lo más importante es que se sientan acompañados porque las victorias son aplaudidas y se llenan de felicitaciones, pero las derrotas son huérfanas y muy pocos aceptamos la responsabilidad.

La mayoría se convierten en ratas que se bajan del barco y otros desde los lados oscuros cuestionando y criticando las decisiones que se hayan tomado porque son incapaces de manejar siquiera un equipo infantil”.

Está sufriendo por el posible descenso: “Sería mentiroso decir que no, después del partido ante Olancho FC fue difícil conciliar al sueño porque uno trabaja para otros resultados, pero hay una convicción interna que me dice que esto se termina hasta que se termina y tenemos que, así como hemos competido y hemos disfrutado de la victoria, así también hay que aprender de estos momentos bajos y que los jugadores se lleven una lección de esto”.

¿Se aferran a la salvación?: “Los partidos hay que jugarlos, como el del viernes ante Victoria, un rival que ya está jugando en otro tipo de condición, posiblemente quiera entrar a la liguilla o solamente cerrar dignamente el torneo. Luego se viene un juego en Choluteca que se puede plantear de buena forma y cerrar en Comayagua contra Génesis que posiblemente ya esté clasificado o buscando una mejor posición.

Los partidos hay que jugarlos uno a uno, no pensar en el último sin antes haber jugado el primero. Hasta que a mí me digan que faltan tres partidos o dos partidos y la diferencia sea mayor a los puntos que yo tenga que obtener, entonces ahí podré decir que futbolísticamente no logramos el objetivo”.