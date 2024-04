Edrick Menjívar y su desplante a Alex López y a Altamirano que nadie miró en el Olancho-Olimpia

El perder el invicto al Olimpia no le cayó para nada bien. Como bien lo dice el mismo Pedro Troglio , estaban acostumbrados a no perder y eso le sucedió a más de algún jugador merengue.

“Yo me llevo bien con todos los futbolistas, con Menjívar tenemos buena relación, él tendrá sus razones. A veces cuando se pierde algunos jugadores no saben diferenciar que solo es un partido y que la amistad está por encima de cualquier otra cosa”, dijo Altamirano después del juego.

Y remató: “Uno saluda a los amigos en la pérdida y victorias, no me saludó, eso no quita la admiración que le tengo, es entendible su enojo por la pérdida, eso no va a quitarlo”.