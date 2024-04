Troglio se sincera tras el altercado en Olancho y la caída del invicto: “Pasó de ser un torneo de mie... a uno hermoso”

Sensaciones después de la derrota ante Potros.

Es parte de una serie de cuatro partidos que teníamos que arrancó contra Real España, al que tuvimos la suerte de ganar, lamentablemente no pudimos el domingo y se perdió. Ahora vienen dos partidos importantísimos, el de Marathón que es un juego extra que agrega puntos para ambos equipos y el domingo un partido vital para la definición de los primeros lugares. Nosotros estamos bien, preparados y tranquilos que es lo más importante.

¿Cambiaron los planes ante Marathón tras lo sucedido en Olancho?

No cambia nada, la idea es tener en cuenta el volumen de cansancio de algunos jugadores teniendo en cuenta los horarios excesivos de calor con los que juegan y teniendo en cuenta que el domingo hay un partido vital, pero ojo que el de mañana también ya que si perdemos estaremos compartiendo la punta.

Entonces, es importante este partido, pero también el futuro de los jugadores, así que es factible que algunos entren en el segundo tiempo y haya algún recambio, tampoco tan excesivo, pero no cambia nada, es simplemente un partido que se perdió, dentro de líneas generales, como le dije a los jugadores, prefiero perder un partido de esta manera y no que me dominen todo el partido y me ganen, pues fue un juego donde tomamos la iniciativa y merecimos más. Como lo dije en la conferencia tras el partido, la victoria es para que hace el gol y no para el que merecen, así que está bien que nos hayan ganado.

Y respecto también a lo otro que es por lo que estoy acá, a lo mejor estoy equivocado y no hablaré más de canchas ni nada, hagan lo que quieran y juegan en las canchas que quieran, de hecho volví a ver a la conferencia a ver si dije que perdimos por la cancha y no dije eso, de hecho, fue la primera vez que perdimos en Olancho y de hecho le ganamos cuatro partidos, empatamos cuatro y perdimos dos, y la única final que jugamos nosotros la ganamos, así que vamos un poquito adelante de Potros... si es un equipo muy duro, muy bien dirigido por un técnico que ese sí que es bueno.

Expresé algo que a lo mejor no debía meterme porque no soy del país y si toda la vida jugaron en una cancha así está bien que lo sigan haciendo, pero no lo digo con maldad sino con afán que se mejore, pero a lo mejor no me conviene meterme en eso porque no soy hondureño, después dicen que lloro y pongo excusas.

Me como todos los tapados olanchanos que me encantan, el queso olanchano, la ruta que se hace por allá es fantástica, los paisajes... solo dije lo de la cancha, y hemos ganado casi siempre allí, fue la primera vez que perdemos. A lo mejor estoy equivocado porque yo no tengo que opinar, si siempre han jugado así, que lo sigan haciendo.