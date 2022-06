Denovan Torres lo cuenta todo: ¿Por qué pidió su salida de Marathón? ¿Problemas con Keosseián? y su futuro

Después de que Marathón hiciera oficial la salida del arquero Denovan Torres, quien fue parte de la institución verdolaga por un poco más de 12 años y donde consiguió un título de Liga Nacional, el jugador ha hablado de todo con DIEZ.

Ya como agente libre, el guardameta de 32 años, está haciendo todos los preparativos para viajar a su natal Victoria, Yoro, para pasar sus vacaciones y meditar su futuro venidero a lado de sus familiares que no ve desde hace algunos meses.

En medio de estas diligencias, Torres atendió a DIEZ para hacer una autocrítica de su rendimiento en el último campeonato, reveló la causa de su salida del equipo sampedrano y contó que tiene ofertas en la mesa; sin embargo no descarta tomar un periodo sabático.

-LA ENTREVISTA-

¿Cómo valoras tu rendimiento en el último torneo?

No salieron las cosas como yo quería siempre me he caracterizado por jugar todos los partidos. Creo que tuve errores, uno es humano y tiene que centrarse. No se nos dieron los resultados que todos queríamos.

¿Qué le faltó al equipo para poder lograr el torneo objetivo?

No tuvimos la suerte. El gol no nos acompañó a pesar de que teníamos las ganas porque la mentalidad siempre fue ganadora. Hay que darle el mérito al rival que hizo buenos partidos y a nosotros no nos ajustó.