Héctor Vargas explica la salida de Omar Rosas y Ezequiel Denis: “No es el delantero que ocupamos, falla mucho gol”

Y continuó: “Rosas no es el delantero que ocupamos, falla mucho gol, debemos buscar alguien que nos llene los requisitos que necesitamos, mientras Denis no nos llenó su juego, ni defensivo ni ofensivo, por eso jugadores como Gerson Chávez le ganaron el puesto, no es mal jugador, pero no encaja en nuestro equipo”.

Regresa el “Pibe”: Marathón hace oficial la vuelta de Selvin Guevara para el torneo Apertura 2022

Real España ya comenzó a reforzar su zona de ataque con el fichaje de Pedro Baez, delantero paraguayo que llega procedente de la Liga de Guatemala.