¿Se marcha de Olimpia? Dereck Moncada confirma la fecha de vencimiento de su contrato y la liga que sueña jugar

Las destacadas actuaciones de Dereck con el equipo merengue han llamado la atención de equipos internacionales y el sueño del joven talangueño de 17 años podría estar por cumplirse pronto. Sin embargo, el delantero asegura estar concentrado con su presente club y su meta de llegar a la Selección Nacional de Honduras.

El jugador todavía goza de seis meses de contrato con el actual campeón y agradece todo el apoyo por parte del cuerpo técnico para su crecimiento profesional, señalando la dedicación de Eduardo Espinel con los jóvenes y sus potenciales.

A Dereck Moncada le atrae jugar en la liga inglesa para seguir los pasos de su padre, Maynor Figueroa, quien le aconsejó tomarse las cosas con calma y siempre trabajar arduamente para que la oportunidad llegará. Asimismo, toma como ejemplo a jugadores de la talla de Kylian Mbappé del Real Madrid y a Cole Palmer del Chelsea.

Dereck fue elegido como el MVP del Olimpia en el torneo de Reservas Apertura 2024 en la tercera edición de los Premios MVP de la Liga.

Nominado a una de las categorías, Derek, ¿qué sensaciones genera?

Muy bien, muy bien agradecido con Dios por ese hermoso momento de estar aquí con grandes jugadores de toda la Liga hondureña y me lo tomo con mucha tranquilidad y humildad.

Este es el inicio de una carrera que has soñado, la has trabajado, que para esto es que te has esforzado

Sí, he trabajado para esto. La verdad que no pensé estar aquí en algún momento, no pensé que algún día iba a estar aquí, pero Dios es bueno en todo momento y él es el que me tiene aquí.

¿Cómo ves tu participación y los minutos que te han dado en el Olimpia hasta este momento?

Muy bien, con tranquilidad, agradecido con el cuerpo técnico del club porque me toma mucho en cuenta y siempre están ahí al orden del día de cómo está el jugador, de cómo se siente y siempre enseñándonos.

Espinel (DT de Olimpia) menciona que sos uno de los jugadores a los que le apunta para que puedan seguir teniendo esa cantidad de minutos deseados en la Liga y no porque se lo exige, sino que te los estás ganando

No solo no solo hay que sumar minutos porque lo exige, no solo por ser sub-20, también hay que ganarse el puesto, no acomodarse.

¿Esperabas tener tantas oportunidades tan rápido en Olimpia, un club donde no es fácil ganarse un lugar?

No, la verdad que no, yo sólo he trabajado con humildad, siempre dejando todo en manos de Dios y creo que él es el que me tiene aquí.

Nos han mencionado que haces trabajo extra futbolístico, ¿cómo es esa rutina, cómo lo manejan?

Sí, estoy con una persona muy agradecido con él, Luis Matamoros, que es una persona que a pesar de que siempre estoy con el club, él está ahí preguntando cómo me va y siempre programamos ahí para no cargar en los entrenos. Son como recodificaciones, aprender a correr cosas básicas, entonces siento que me han ayudado y muy agradecido con esto.

En la parte contractual, Derek, se habló tanto de que tenías posibilidades en el extranjero. ¿Cómo quedó esa situación?

Mi abuelo es quien se encarga de todo lo relacionado con representantes; yo solo me enfoco en el club y mantener la mentalidad en el presente. Él me mencionó que había oportunidades fuera, pero me pidió que no cambiara mi mentalidad: primero enfocarme en el club y luego en la selección.

¿Y tu situación contractual con el Olimpia?

Me hacen falta 6 meses con la posibilidad de poder negociar, pero primero Dios se puede concretar alguna oportunidad en el extranjero, que es lo que desea un jugador hondureño.

¿Cuál es tu sueño?

Jugar en Europa, pero primero pensar en la selección y clasificar a un mundial.

Cuando mencionas Europa, Derek, ¿qué liga es la que más te gusta, admiras o sentís que podrías adaptarte mejor?

La Premier (liga de Inglaterra), porque es la que más me gusta.

Donde jugó tu padre, Maynor. ¿Has hablado con él sobre ese tema?

Sí, hay que seguirle los pasos también. Una vez fue él me aconsejó en persona y me dijo que todo me lo tomara con calma, más que dejara todo en manos de Dios, que siempre me entrenara bien, jugara bien y que la oportunidad iba a llegar.

Extra futbolístico, ¿qué haces?

Estudio en una institución del pueblo a distancia y, pues muy bien, este año me gradúo de bachillerato, vamos a ver qué saco. Aspiro a estar en alguna Universidad sacarlo algo que me que me guste.

Porque en el equipo tienen el mejor ejemplo: Carlos Pineda, que es ingeniero

Sí, es el ejemplo del equipo para todos los jóvenes. Hasta él mismo nos dice, “estudien que no toda la vida vamos a vivir del fútbol”. Uno se toma los consejos a bien, o sea, hay unos que no le gustan que les digan que estudie, pero sí tiene la razón.