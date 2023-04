Derick Alexander, la promesa que busca continuar con la dinastía Palacios: “Tengo como objetivo ser mejor o igual que Wilson”

El sobrino de Wilson Palacios tiene una rutina extensa en sus día a día, se despierta a las 5:30 am, entrena con su equipo a las 6:30 am, estudia en las tardes y ayuda con los deberes en casa.

El atacante del Monstruo Verde cuenta como de estar en Estados Unidos tomó la decisión de venir a Honduras para formarse con su actual equipo. “El entrenador Emil Martínez fue a jugar a los Estados Unidos y mi papá habló con él porque yo quería venir a jugar acá, luego vine a hacer las pruebas, le parecí y gracias a Dios firmé y ahora estoy aquí”.

¿Pero en Estados Unidos no hay más oportunidad?

“Se me dieron las cosas, pero regrese porque ese amor que le tengo a Marathón es incondicional y quería estar en el país representando al equipo. Muchos me dicen que allá hay más oportunidades, pero yo me quería formar aquí y en mi momento me va tocar salir al extranjero y es ahí donde voy a hablar”, respondió.

El ex jugador del Tottenham Hotspur es quien más lo aconseja y siempre le dice que “tiene que salir adelante y que trabaje fuerte porque todo va salir bien”, cuenta.

“Tengo como objetivo ser mejor o igual que Wilson Palacios porque llegó muy lejos. Si le preguntas a cualquier hondureño quién es Wilson Palacios le van a responder que fue un gran jugador y eso le llena de orgullo a uno por eso quiero seguir el legado y un día llegar a las mejores ligas del mundo”, comentó Derick Alexander.