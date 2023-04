La sensación Sub-17, Roberto Osorto, habla sobre su ausencia en la Sub 20 por decisión de Luis Alvarado

Roberto Osorto es uno de los grandes jugadores que nos dejó la Sub 17 que fracasó en su intento de clasificar al Mundial de su categoría en el Premundial celebrado a inicios de año en Guatemala.

El jugador del Real España destacó, junto a Edwin Munguía, Bryan Sáenz, Nayrobi Vargas, entre otros, pero los focos se los ha llevado él porque hasta ya alcanzó a debutar en la Liga Nacional.

Las noticias sobre él también se deben a su ausencia en la Sub 20 que dirige Luis Alvarado, quien ha declarado que no lo convocará porque no ha sido parte del proceso.