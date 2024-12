Devron García habla de los ocho partidos sin poder ganar: “Real España no ha perdido el hambre de ser campeón”

¿Por qué este equipo ha perdido el hambre, en la primera vuelta fue uno y ahora es otro?

“Todos los equipos en el torneo han tenido sus altas y bajas, vimos a Génesis estar en último lugar casi todo el torneo, levantó al final. Olimpia tuvo su mal momento, Motagua, Marathón, nosotros no queríamos terminar así, pero es el fútbol, clasificamos, no hemos perdido el hambre, lo tenemos partido a partido, en los entrenos este equipo sueña con llegar a la final y poder darle una alegría a la afición, primero por nosotros y el hambre no lo hemos perdido, eso no es una excusa y vamos partido a partido”.

¿Consientes que para clasificar tienen que ganar?

“Totalmente anoche solo se jugaron los primeros 90 minutos, ahora nos toca jugar los otros 90 en casa y que solo la victoria nos pasa a semifinales, nosotros en casa somos fuertes, con nuestra afición que esperemos que nos acompañen, ya que con ellos nos hacemos valer mucho y hacerles las invitación”.

¿Qué puede espera la afición de ustedes de todo el equipo? Y un mensaje para afición.

“Primeramente agradecerle a la afición que llegó a Comayagua anoche y como nos recibieron y hacerles la invitación para el sábado que nos acompañen como lo han hecho durante las vueltas regulares esperemos ver un llenazo, que nosotros vamos a dar la vida por estos colores y el sábado que es una final para nosotros esperemos salir victoriosos y darles una alegría que tano se lo merecen”.