Todos a la misma hora: Así se jugará la atractiva jornada 18 del torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional

Olancho FC recibirá al Real España en Juticalpa, en un duelo clave para definir quién será el otro clasificado directo a las semifinales de la Liga Nacional.

Mientras que el Olimpia de Pedro Troglio, ya líder de las vueltas, jugará en Comayagua ante el Victoria. Este compromiso será de puro trámite.

LA JORNADA 18 - SÁBADO A LAS 3:00 PM

Marathón vs Real Sociedad

Olancho FC vs Real España

Olimpia vs Victoria

Honduras Progreso vs Motagua

Vida vs Lobos de la UPNFM