¿Se va? El DT Raúl Cáceres revela su futuro en el Vida: “No me llevo bien con Jairo Martínez, tenemos tres meses de no hablar”

“El trabajo del Vida aparentemente no se ve, pero hay cosas buenas, es un trabajo que iba a ser difícil, no hubiese querido que fuese tan lento o vivir una eliminación. Pero para como encontramos el equipo, puedo decir que va en alza. El grupo ha sentido un poco la rudeza con la que hemos manejado el equipo a lo interno”, dijo en entrevista al periodista Américo Navarrete.

“Mi contrato finaliza en próximo fin de semana con la última jornada. Dependerá de la junta directiva y del presidente mi continuidad. La última plática con el presidente fue de la continuidad, pero no me he sentado para poner algunas condiciones para mi continuidad”, aseguró.

El entrenador no escondió la mala relación que ha mantenido con el gerente deportivo, Jairo Martínez, algo que le afectó al equipo rojo. “Esto debe de funcionar bien en todas las partes, poner las cosas claras, definir nuestros roles”, dice.

Y añade, “La relación con la gerencia no ha sido buena. Pero estoy abierto al dialogo. No me llevo bien con Jairo Martínez, tenemos tres meses de no hablar, esto afecta el trabajo, es incómodo, le pido a Dios paciencia. Siento que de mi parte es inmadurez, no poder platicar, porque el impasse es sencillo y en un dialogo se puede resolver. No pido que salga ninguno, solo definir roles y funciones”, cerró.