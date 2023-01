¿Quién es Diamond Alexander Webster Welcome? El primo de Georgie que hace pretemporada con Motagua y destacó en su primer partido

El futbolista, que dicho sea de paso es primo de Georgie Welcome, salió usando la camiseta 11 y saltó al campo a los 76 minutos ya cuando el Motagua ganaba 2-0. “El profe me gritó ‘Welcome, veni’ y jugué con la camiseta que dejó Ángel Tejeda”. Así, con esa sencillez comenzó la plática con el muchacho que lo único que desea es quedarse en el club azul.

Y es que a Alex nada le quitará el sueño, ese mismo que le dicta convencer para quedarse. “Estoy aprovechando esta oportunidad y primero Dios todo salga bien. Tengo una semana de estar con el equipo, con el profesor no he hablado nada aún, yo lo que tengo es trabajar porque aún me queda una semana más de pretemporada. Es una oportunidad de oro”.

“Yo jugué en segunda división muchos años con el Arsenal y con el equipo descendimos hace un año contra Real Juventud. Nunca dejé de jugar, me salieron ofertas para estar en segunda pero no quise, Victoria antes de ascender quisieron que fuera pero mejor me quedé en Liga Mayor en Roatán con Juventus, pero toda mi vida jugué en segunda”, comenzó.

“Soy mediocampista, soy primo de Georgie pero no soy delantero, ja, ja, ja”, dice al momento que continúa. “Jugamos juntos en Arsenal, yo jugué con Georgie ahí cuando regresó, pero ahí era famoso y después se fue al Belmopan Bandits, me dijo que quería llevar pero como con él no nos llevamos tanto no sé, no se dio”.

Al consultarle cómo se describe como futbolista fue claro. “Yo soy volante mixto, la gente me define como un buen marcador, como un jugador que corre bastante, que las pelea todas y con el balón en los pies sabe que hacer”.

Ahondando más sobre su relación con el mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010, dijo. “Nos llevamos porque somos familia, hemos hablado muchas veces, me ha dicho que me va a ayudar pero nunca me ayudó en nada. No somos tan cercamos pero tampoco es que somos enemigos. Me imagino que ya sabe que estoy aquí. Yo no he subido nada a mis redes hasta que se haga oficial”.

Y continúa. “Estábamos hablando con Kevin Álvarez eso y le decía ‘mirá la gente habla de Georgie, de mi apellido’, o sea, se han enfocado bastante en eso, no me molesta porque es mi apellido también pero lo que tengo que hacer es trabajar y crear mi nombre, él es Georgie Welcome, ya hizo su historia, ya jugó mundiales, ya hizo de todo y ahora me toca a mi”.

Y no es que Alexander Welcome tenga mala relación con su primo, simple y sencillamente el jugador de 24 años busca crear su nombre y curiosamente a la misma edad y en el mismo club donde 11 años atrás su primo la comenzó a escrbir.

“Para mí es un orgullo estar aquí, no hay nada concreto todavía pero el hecho de estar aquí con todos los jugadores de primera haciendo pretemporada es algo grande para mí, una buena oportunidad. Todo Roatán me está apoyando, me mandan mensajes en mi Facebook en Instagram. Para mí es un privilegio estar aquí y representar la isla de la mejor manera porque quiero triunfar para darle alegría a mi gente”, argumentó.