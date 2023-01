¿Qué pasa? Motagua sigue a la espera de una respuesta del club chino Nantong Zhiyun por el caso Rubilio Castillo

Motagua sigue a la espera de una respuesta del equipo de la segunda división del fútbol de China, el Nantong Zhiyun, institución asiática que demandó ante la FIFA al delantero hondureño Rubilio Castillo (31 años) por incumplimiento de contrato.

VER MÁS: Altas y bajas de los 10 clubes de la Liga Nacional de Honduras para el torneo Clausura 2023

El ente regulador del fútbol mundial falló a favor del equipo oriental y eso truncó el traspaso del catracho al Deportivo Pasto del fútbol colombiano ya que, de no hacer efectivo un elevado pago en dólares, no podría ver acción hasta mediados del 2023.

Todo este embrollo del jugador hondureño con el club de China comenzó en enero del 2019 cuando el Nantong Zhiyun lo contrató. Sin embargo, Rubilio Castillo no pasó las pruebas físicas, ante esta situación, el presidente del equipo le solicitó se las hiciera de nuevo e incorporarse a los entrenamientos.

No obstante, el jugador centroamericano decidió devolverse a Honduras y buscar otras opcione. Fue el delantero nacional que decidió, en primera instancia, demandar a la entidad asiática.

El litigio inició el 8 de junio del 2020. Rubilio Castillo alegó ante FIFA que el documento firmado era un contrato válido, ya que cumplía todos los elementos.

El goleador pidió el pago de 1,200,000 dólares debido a que él consideraba una ruptura contractual por parte del equipo. La respuesta del Nantong llegó y no solo argumentaron que ellos no lo “dejaron botado”, sino que fue Rubilio quien no cumplió con lo acordado y realizaron una contrademanda exigiendo $218 mil dólares.