Ledesma, el formoseño de 31 años vuelve a su país después de jugar seis meses en el Motagua de Honduras, donde solo anotó tres goles en su poca participación.

Antes de su partida del país, el delantero dejó claro que se iba con malestar por no tener lo minutos deseados y sintió la negativa del entrenador Diego Vázquez.



"Las veces que hablé con el profesor me dijo que no me iba a tener en cuenta, que no era del gusto del jugador, que buscaba otro tipo de jugador".

Ledesma cuenta con una trayectoria interesante dentro del fútbol argentino, con pasos por clubes como Sacachispas y Olimpo de Bahía Blanca, entre otros. Su experiencia y capacidad goleadora lo posicionan como una de las principales apuestas para potenciar el ataque del equipo dirigido por Pablo Fornasari.

Con esta incorporación, Central Norte continúa delineando un plantel competitivo que le permita luchar por los puestos de clasificación a la siguiente ronda del campeonato.