Diego Vázquez dio la cara ante la eliminación de Motagua y dejó dardos por todo lo que les pasó en el Clausura: "esto solamente pasa en Honduras"

El técnico argentino calificó de "nefasto" lo que ocurrió y recordó un antecedente que le sucedió frente al Olimpia. Además, que en el presente torneo Clausura estuvieron rodeados de polémicas arbitrales.

Diego Vázquez atendió a los medios de comunicación, dio la cara y demostró ser un buen perdedor al finalizar el encuentro frente a la Máquina en la semifinal de vuelta.

CONFERENCIA DE PRENSA DIEGO VÁZQUEZ

Análisis del partido: "Sí regalamos el primer tiempo, después manejamos muy bien la pelota. En el segundo tiempo mejoramos, nos faltó ideas para estar finos y hacer ese gol".

¿Fue perjudicado Motagua?: "No sé si perjudicado ¿Salió la pelota en el gol de Darixon? Bueno, y aparte el antecedente nefasto de habilitar a un jugador cuando vio una roja, solamente pasa en Honduras. No lo he visto en ninguna parte del mundo, fue un pésimo antecedente, nefasto para todo y no perdimos por eso. Hubo un par de jugadas dudosas que hay que verlas. Lo de Droopy, lo llevaron a un centro, creo que salió con un problema grave, no sé si es fractura, es grave".

¿Necesitaban un jugador que se atreviera más?: "Creo que estábamos blandos en la marca, pero estábamos bien parados. Nos faltó manejar bien la pelota".

Valoración del arbitraje de todo el torneo contra Motagua: "Lo tienen que decir con ustedes, es clarísimo. Lo vuelvo a decir, es un antecedente nefasto para nuestro fútbol, en Centroamérica nos miran. Me gustaría que lo cuenten, fue en una semi, es una locura. Nos pasó una vez con Jonathan Paz. Lo veo que se comenta así por encimita".

¿Real España les cerró los espacios?: "Real España hizo un buen partido, fue cerrado, parejo, cualquiera de los dos que pasara estaría bien. Tampoco es que vamos a quitarle mérito a Real España".

¿La enseñanza que le deja el torneo Clausura lleno de polémicas contra Motagua?: "Hicimos un torneo excelente a pesar de las bajas, a pesar en contra de todo, hicimos buen fútbol".

¿Lo que ocasionó la batalla al final del partido?: "No lo sé, la miré y me fui. No sé qué pasó".