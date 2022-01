Diego Vázquez le pone el pecho a las balas: Habla de un refuerzo más, de las finales y manda un mensaje a la afición de Motagua

Se menciona el San Lorenzo de Pedro Troglio... No sé... sí había escuchado pero no sé si es concreto o es algún rumor.

¿El tema de Denil Maldonado cómo quedó? Denil es de Motagua pero no pueden jugar en tres ligas en un año, entonces si juega aquí se le cierra la puerta que está esperando afuera, pero creería que antes que cierre el libro de pases se tiene que definir, hasta el momento no tiene nada concreto, todas propuestas, por el bien de él ojalá que le salga lo mejor y si no bienvenido al Motagua.

El plantel está listo ¿Los que tienen Covid están recuperados? Algunos sí, otros no. En la defensa no hemos recuperado gente porque algunos tienen unas lesiones musculares, esperemos tenerlos a partir de la tercera fecha. Hay muchas bajas pero a ver cómo armamos el once para hacerle un buen partido al Vida.

El técnico argentino es apetecido en Honduras... Es algo positivo, eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien, pero ¿a mí me estás considerando argentino? yo tengo 25 años acá, yo soy hondureño (risas)... soy mitad y mitad, no renuncio a ser argentino, para nada, pero me tenes que decir honduro-argentino (risas).

¿Le sorprendió la ida de Pedro Troglio del Olimpia? No porque es un técnico que en Argentina es reconocido, y en cualquier momento iba a tener una posibilidad de volver. Seguramente en este tiempo le salió alguna otra y no le gustó como para volver, pero San Lorenzo es uno de los grandes y es seductor estar en algún club grande de Argentina.

Motagua tiene otro torneo internacional enfrente...

Es muy positivo para el Motagua, es el único equipo hondureño que lo jugará y hay cosas para resaltarlas, el otro día vi un ranking que quedamos segundos en Centroamérica atrás del Comunicaciones. Es muy bueno.

Motagua ahora destaca afuera del país...

Sí, me parece muy positivo eso porque creería que es algo que en esta época lo hemos logrado porque antes en esos ranking no aparecía el Motagua.

Eso le exige algo más...

Siempre te exige pero hay detalles que no me parecen y que son poco objetivos de gente mal intencionada. Nos ponen que hace siete partidos que no ganamos y te ponen al Forge de forma negativa, pasaste de una semifinal y te la cuentan como que no ganaste, se siente que nada les viene bien y que todo lo que sea positivo pareciera que les molesta. Que te pongan los dos juegos del Forge como que los perdí o no los gané y fue una semifinal internacional donde pasaste y llegaste a disputar una final y te lo pongan como negativo como un equipo como el Forge, me parece de mala leche y de gente que no es objetiva.

¿Siente que hay gente que le tira demasiado?

Hay que ver. Siempre digo lo mismo, hay que preguntarle a ellos las razones, no me puedo abstener a todo, acepto que hubo cosas, porque siempre queres ganar cuando disputas una final, pero hasta ahí. Hay cosas positivas como lo que te acabo de decir. Motagua se posicionó a nivel internacional, porque disputó otra final, porque le ganó a un equipo complejo como el Forge, somos el único equipo del país que vamos a disputar la Champions, entonces si ya eso no te gusta, no sé...

El torneo pasado dijo que debió haber elegido entre los dos torneos ¿Para este le apunta al local o a dar batalla en el internacional?

Ya quisieran otros equipos tan siquiera llegar a la final. Por ejemplo, el Real España en ocho años y medio jugó un partido de Concacaf y lo perdió, ante el Tauro. Ya quisieran disputar finales, tampoco hay que ser exigentes de más, hay que tener realismo. Eso por un lado. Con lo otro sí, ahí cometí un error, pero remontándome a torneos pasados, en la Concacaf pasada que íbamos a jugar en Danlí con Minas, puse un equipo alternativo y perdimos y te salen a decir porqué perdiste, que dejaste ir la chance de ser primero. La línea es bien difícil. Siempre he elegido las dos maneras, pero tampoco es un termómetro... es difícil enfrentar dos competencias, no te digo que es imposible pero el resultado siempre es ganar.