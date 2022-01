“El Pájaro” Perdomo se confiesa: “Estaba sufriendo de extorsiones y hace unos años me asesinaron un hermano”

La vida de Carlos “El Pájaro” Perdomo dio un giro de 180 grados ya que tuvo que dejar el fútbol profesional en Honduras por culpa de la delincuencia.

En abril del 2021, el defensor del Marathón decidió desertar en Estados Unidos junto a su compañero Luis Ortiz ya que aprovecharon que el equipo verdolaga se enfrentó al Portland Timbers por la Liga de Campeones de Concacaf.

A casi un año de ese acontecimiento, Carlos Perdomo reveló que su decisión de abandonar su sueño como futbolista se debió por la violencia que azota al territorio hondureño.

“Se dijeron muchas cosas pero hasta hoy cuento mi verdad. Como todos sabían yo en Honduras vendía carros haces años estaba sufriendo de extorsiones y pues tuve miedo”, comenzó relatando.

“El Pajáro” sufrió junto a su amada familia el tener que haber perdido a un ser querido por culpa de antisociales en un hecho que ocurrió en el sector de El Ciruelo, Macuelizo, la zona occidental de Honduras.

“Hace unos años me asesinaron a un hermano y fue por eso que tomé esa difícil decisión de quedarme en Estados Unidos”, puntualizó el exlateral por la banda derecha.

En muchas ocasiones se juzga un libro por la portada, una historia sin saber que hay detrás y el futbolista en ese entonces fue juzgado por la decisión de quedarse en EUA cuando era futbolista profesional en Honduras.

“Esa es mi verdad y en su momento no quise tocar ese tema por temor que hace días atrás había tenido, era algo delicado por las represalias”, declaró.

¿Se arrepiente de haberse quedado en EUA? ante la pregunta, el zaguero respondió de forma contundente: “No. No me arrepiento ya que no sé que me hubiese pasado si me quedaba en Honduras”.

Perdomo fue parte del equipo que conquistó el título en Marathón en la etapa de Héctor Vargas y señaló que siempre recuerda esos bellos momentos con el equipo sampedrano.