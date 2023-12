Diego Vázquez palpita la final ante Olimpia: ¿quién llega cómo favorito? ¿piensa en quitarles el invicto? ¿cuál será su cábala?

No creo que sea esa la misión, mi objetivo es mejorar y darle lo mejor al Motagua. La competencia es con nosotros mismos, no hay comparación porque son momentos diferentes y equipos diferentes, las realidaded diferentes. Para nosotros esa comparación no cabe, cada equipo tiene una particularidad, aquí es muy chico y las sabemos todos, entonces comparaciones de ese tipo no tienen mucho sentido.

¿Si tuvieras la autoridad a qué árbitros eligirías para pitar los juegos de la final?

Esa no es una tarea que me compete a mí, pero ojalá que los encargados de hacerlo seleccionen a los mejores árbitros para la final porque no me gustó lo que nos pasó contra Marathón en semifinales en San Pedro Sula, fue demasiado grosero ese penal que nos sancionaron.

Es diferente la sensación de esta final en comparación con las anteriores, ¿cómo la estás viviendo?

Son muchas las finales que he disputado con Motagua, cada una tiene su particularidad y la disfrutamos a nuestra manera, estar enfocado en el partido, en el plan de juego, pero tratando de disfrutarlo también.

Recuerdo que en una de tus últimas finales se armó un escándalo cuando Olimpia se opuso a que pusieras en práctica una cábala, ¿tienes alguna cábala para esta final?

No tengo una cábala para ahora en particular, en aquel momento era algo que yo hacía siempre pero no era nada que tuviera ciencia. Recuerdo que hasta se retrasó el partido, habían guardaespaldas en la cancha y no dejaban entrar a mis hijos, estuvieron fuera de lugar, pero eso ya pasó, pudimos ser campeones y lo tengo como un buen recuerdo.

¿Quién llega mejor a la final?

Son finales, se puede analizar desde el punto de vista de lo que ha hecho el rival y de lo que venimos de hacer nosotros, hemos crecido y mi tarea es estar concentrado en mi equipo y hablar del mismo.