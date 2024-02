La respuesta de Diego Vázquez sobre la Comisión de Disciplina y habla de la vuelta de Rubilio previo al UPN-Motagua

Jonathan Rougier en la ‘H’

“Hablamos cosas generales, solo felicitarlo, se lo tiene que tomar de la mejor manera, pero debe cambiar el chip cuando ya le toca estar acá con nosotros”.

Comisión de Disciplina

“No quiero opinar porque no puedo (risas), ni siquiera comentar, no tiene ni sentido esta conferencia porque no puedo decir la mínima palabra. Me parece una exageración, porque una cosa es ofender, maltratar a alguien, hacer algo fuera de lo normal, y otra es hacer comentarios normales de fútbol, no estamos en el teatro, no es ballet. Hay cosas que tienen mucha lógica”.