Diego Vázquez se rinde con el triplete de Auzmendi en el Génesis-Motagua y habla de la lesión de Luis Vega

Vázquez también reveló por qué Luis Vega y Rodrigo Auzmendi salieron de cambio, el as bajo la manga que hizo con los cambios al inicio del complemento y, ¿Motagua está al 100%?

¿Esperaba este resultado amplio? "Es un resultado importante, pero no determinante, todavía falta, son 180 minutos, eso les dije a los jugadores, acá no se define, no podemos subestimar a nadie, tenemos que hacer un buen partido el sábado para estar en una nueva semifinal".

¿Qué te pareció Rodrigo Auzmendi? "Estuvo muchos partidos afuera, llegó tarde a la pretemporada, tuvo una suspensión demasiada injusta, ahora está volviendo al nivel del torneo pasado, lo recuperamos en la mejor etapa del torneo".

¿Qué nos puede decir de la posición de Macías, era el interior que estaba buscando? "Ahí jugaba Jeffryn en UPN, a veces jugaba detrás del delantero, de interior. Creo que tuvo una que le quedó por arriba, hizo un partido en general".