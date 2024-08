Edrick Menjívar, el isleño que llegó para probarse en Motagua y que terminó convirtiéndose en leyenda de Olimpia

Su gol a Juticalpa FC no solo fue atípico por tratarse de un portero y no solo evitó la derrota alba de forma dramática, sino que fue un motivo más para que el isleño se meta en el corazón blanco y en las páginas legendarias del León. ¡Y pensar que hoy bien podría ser leyenda del archirrival del Albo!

Édrick creció en la zona viva de Roatán, en la localidad de West End, y desde pequeño le gustó la portería. Su talento para volar lo empezó a poner de manifiesto en la escuela ESBIR. Allí “le decían Supermán por sus voladas (cuenta una persona cercana)”, pero Édrick quería que sus atajadas trascendieran las fronteras de la isla y por eso dio un paso determinante en su vida: dejar su hogar.

Llegó para probarse en Motagua

Un día del ya lejano 2010, el entonces joven de 17 años de edad decidió abandonar su amada Roatán para cumplir un sueño en Tegucigalpa. “Me costó dejarlo ir, pero dije que iba en manos de Dios. Ese fue un día triste”, reveló su madre Sue Johnson al recordar el momento en que dejó salir de casa al segundo de sus cuatro hijos. Menjívar llegó a la capital para probarse en Motagua, pero de pronto la idea inicial dio un giro inesperado.

“Alguien me llamó diciéndome que de Roatán venían dos jugadores para Motagua. Uno se fue para el vecino y esa persona me llevó a Edrick. Era un chico flaco, grande, con unas tremendas manos. Por mucho que sepa de fútbol, no soy especialista en el marco y llamé a Macelo Scalesse y a Felipe Godoy, los dos entrenadores de porteros de Olimpia, y ellos dieron el visto bueno. Luego arreglamos con Osman”, rememoró Óscar Salgado.

Cocli, el eterno pulidor de talentos en las reservas merengues, fue el hombre clave para que Édrick se quedara en Olimpia y empezara a escribir su hoja de vida vestido de blanco. Ahí, el isleño se empezó a formar bajo el arropo, la enseñanza y la sombra de dos emblemáticos como Noel Valladares y Donis Escober. Con ellos se curtió como cancerbero.