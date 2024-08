Tota Medina se pronuncia tras la trifulca de barras en el Marathón-Alianza, ¿qué pasó con Anangonó y Samudio?

Los Ángel Tejeda, Luis Ortiz, José Aguilera podrían tener más minutos tras estos partidos

Hoy nos dieron otra frescura, necesitamos de todo, necesitamos de ellos en buena forma. Lo hicieron ante Olimpia en donde veníamos de Alajuela, hicimos siete u ocho cambios, lo pudieron hacer de buena manera, ese es el camino a seguir, me alegro por el resultado de hoy y por lo que la gente pudo ver.

El estado físico de varios jugadores titulares del Marathón, ¿Juan Angonó y César Samudio?

Están todos en mejoría, no es de tanta gravedad lo de los muchachos, tenemos que ir viendo cómo van evolucionando Anangonó, Javier Arriaga y Damin Ramírez. A Ramírez necesitamos hacerle otro tipo de estudio para determinar lo que es y cómo puede llegar a ser su tratamiento. Lo de César vamos viendo sus cargas, cómo evolucionan y contar con ello lo antes posible, veremos cuál está disponible ante Motagua.

Más allá de lo futbolístico, hoy hubo un problema con un zafarrancho Repudiamos toda acción de violencia, más en los estadios en donde estamos tratando de atraer a las familias, para que vuelvan los niños. Sin duda, esto no es solamente enmarcarlo como un hecho aislado, debemos hacerlo expansivo a todo nivel social, es un tema cultural, pasa en todos lados: en Argentina, Chile, etcétera. Muchas veces no se da el resultado, pero no significa que nos da derecho a agredir a otro, a hacer vandalismo, lo tenemos que cuidar las instalaciones del estadio, porque en cinco o diez días tenemos que regresar, si no cuidamos la vida, y lo he dicho varias veces: “uno puede ser rival, pero no enemigo”. Eso es valedero para dentro del campo de juego, no lo vi, los invito a la reflexión.

Se motiva más cuando llega su familia

El hecho que esté mi familia acá, es por un suceso en particular del que se enterarán más adelante. Después, lo otro siempre me está acompañando, aquí tengo la bendición de contar con ellos, para mí es un orgullo disfrutar de ellos, estar junto con la familia es una gran alegría. En mi trabajo sentirse resguardado es lindo para un entrenador.