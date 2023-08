Eduardo Atala sorprende y habla de un Motagua-Inter Miami, valora el trabajo de Ninrod Medina y lo que dice de Rueda

Atala aseguró que no están muy satisfechos con el trabajo de Ninrod Medina , pero que le valoran el trabajo que está haciendo al frente del club, también confirmó que han pedido la reprogramación del duelo ante Real España ya lo que no podrían jugarlo sin los siete seleccionados convocados por Reinaldo Rueda.

El equipo jugó bien 35 minutos, a Ninrod no podemos culparlo de que las pelotas vayan al poste, que el portero haga jugadas espectaculares y que su central haga el partido de su vida. El equipo tiene el potencial, es un equipo joven y en formación y no se convertirá de la noche a la mañana a un equipo consolidado.

“Hay muchas presiones permanentes, especialmente cuando le das oportunidades a los técnicos nacionales, sinceramente me duele decirlo, pero cuando es un entrenador nacional no le perdonan nada, nosotros tampoco estamos 100% satisfechos, él lo sabe, aunque llevamos paso perfecto en este torneo internacional, en Liga Nacional no vamos tan bien, perdimos el clásico contra Olimpia y eso siempre duele.

Ya solicitamos la reprogramación y fue denegada por la Liga, y Fenafuth dice que bajo legislación no pueden hacer nada y que estamos en la obligación de presentar a los jugadores. Es difícil exigirle a Ninrod cuando hay factores externos que no lo dejan trabajar durante la semana y así llegar a los juegos en la forma que quisiera cualquier entrenador”.

No es posible que hayamos tenido dos entrenadores extranjeros en una eliminatoria y no ganamos ningún partido, ni en casa ni afuera. Llegó Diego Vázquez, ganó unos partidos y olvidémonos del resto. El fútbol de Honduras no está produciendo la cantidad de jugadores necesarios para ser competitivo, hoy por hoy Panamá está mejor que Honduras, Guatemala está mejor ranqueado, El Salvador va peleando, Canadá reapareció, es un llamado de atención fuerte para todos los que estamos en el fútbol y que esto no puede ser así”.

¿ASPIRAN A SER CAMPEÓN?

“Claro. Hemos estado en tres finales, así que... no sé si nos toca. No hemos logrado el título, no sé si este es el equipo que lo va a lograr, pero sí prometemos y ofrecemos toda la entrega y el trabajo posible. Ojalá tengamos un buen torneo de Concacaf y que los hondureños nos sintamos orgullosos”.

POSIBILIDAD DE ENFRENTAR A MESSI

“Ja, ja, ja... creo que de los ocho que clasificamos, seis pasamos, así que hay que pasar una ronda más todavía y cualquier cosa puede pasar en la rifa. Ojalá nos tocara, aunque no sé a dónde podríamos jugar ese partido porque toda Centroamérica va a venir a verlo. Cuando Beckham vino, nunca había visto tantas mujeres en el estadio como ese día, si viene Messi irían de todo”.

Es una gran oportunidad y esto es lo que ofrece el torneo de Concacaf. Por cancha y el estadio de Tegucigalpa, no nos quedamos atrás. La final de Olimpia-Olancho, me parece que fue una de las finales técnicamente mejor jugada de todas, la cancha te permite hacer buenas jugadas”.

HABLA DE REINALDO RUEDA

“Hay que esperar para ver cómo está, ha pasado mucho tiempo desde que estuvo y se fue. Hay que ver qué apoyo le puede dar la Federación, no es la misma Federación que tenía don Rafael Ferrari, en ese momento era presidente y yo vicepresidente y realemente a ese equipo no le faltaba nada.

No sé si la Federación actual cumplirá con todo lo que él va a exigir, pero sí van a tener que trabajar duro en la Federación para poder satisfacer a un entrenador de la calidad de Rueda”.

SE ESTÁ FALLANDO EN LA FEDERACIÓN

“Diego Vázquez todo mundo dice que es argentino, pero él es un producto de Liga Nacional. Llegó a los 23 años, jugó en varios clubes, se hizo entrenador en Argentina por un año, luego regresó.