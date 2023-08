David Ruiz revela si se dejará cortar el pelo en su debut con Honduras, la llamada de Rueda y por qué se decidió por la ‘H’

David Ruiz está viviendo uno de los momentos más espectaculares en corta vida deportiva. Apenas a sus 19 años disfruta jugando y entrenando al lado del mejor jugador del mundo, Leo Messi; además, le llegó la primera convocatoria a la Selección Absoluta de Honduras, de la que dice cumplirá uno de sus sueños. VER MÁS: Madre de David Ruiz lo revela: sus interioridades con Messi y lo que pasó en el avión de Beckham para la final En este mano a mano exclusivo de Diario DIEZ con el mediocampista del Inter de Miami, nos hace un repaso de cómo vive las horas junto a los campeones del mundo, Leo Messi y Sergio Busquets. El jugador de padres catrachos, pero nacido en La Florida, será uno de los estelares en la próxima concentración de la Bicolor. El mediocampista cuenta los secretos de las charlas con Messi, el consejo que le dio el Tata Martino y cuenta detalles de lo que siente al compartir camerino con La Pulga: “Es el sueño de cualquier niño, jugar con el mejor jugador de la historia”, dice en esta imperdible charla con el crack fanático del club Vida.

LA ENTREVISTA ¿Cómo vives el momento que está pasando el Inter Miami? Ahorita sabemos que cada partido es importante para la Liga, estamos buscando clasificar a playoffs, cada juego es importante y necesitamos los tres puntos. ¿Cómo se sintió ganar la Leagues Cup, tu primer título con el Inter, cómo te sientes? Estaba muy contento, es algo que trabajamos tan duro dentro de la cancha y es algo súper increíble obtener mi primer título jugando con los cracks, con Leo (Messi), Bussi (Busquets) y Jordi (Alba). Y celebraste con ellos, fueron virales las fotos con su familia. ¿Cuéntame qué tan satisfactorio fue tener a tu familia en ese momento tan importante? Claro, viví toda mi vida con ellos, todavía vivo, me da mucho orgullo de verdad, ver a mi madre feliz, a mis hermanos que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas. Me siento muy contento de hacerlos felices. En el partido contra Philadelphia Union anotaste ese cuarto gol... quiero llevarte a ese momento. ¿Cómo recordás esa jugada? Ya habían pasado como 10 minutos que había entrado, Bussi se la da a Messi, después la pasa por atrás a Yedlin, después cuando el central salta contra Yedlin, me queda el espacio y me dio el pase y lo terminé. Fue un bonito gol y para ser el cuarto, anotar cuatro goles, fue muy bonito anotar.

Y en la celebración, das la vuelta y viene Messi a abrazarte. ¿Pensaste, eso está pasando o no está pasando? Es algo que a cualquier niño o jugador profesional le gustaría hacerlo con el mejor jugador de la historia, pero es algo que todavía... me pongo a ver el Instagram y chequeo la foto y púchica, allí estaba Messi viniendo a celebrar conmigo. ¿Qué te dijeron tus amigos? Todos estaban bien contentos, allí apoyándome y felices de haber celebrado el gol con Messi. ¿Había mucha expectativa de que Estados Unidos se te había acercado, háblame de cómo te diste cuenta que estabas siendo considerado? Había hablado con el profesor Rueda sobre la situación de que Estados Unidos me estaba contactando y tuve que hablar con mi familia. Tomé la decisión de jugar los partidos con la Selección de Honduras. ¿Te sientes hondureño 100% y quieres representar al país? Sí, claro. ¿Cómo fue esa conversación con el profesor Rueda porque es una figura muy querida, cómo lo sentiste? Una persona muy amable, muy humilde, me habló normalmente como si fuera mi padre y era la primera vez que hablaba con él. Me sentí feliz, agradecido, bien con él. ¿Qué tan importante es que el entrenador te llame, cuánto te deja de satisfacción que te invite a formar parte de la Selección de Honduras? Me pone muy contento, a esta edad, a los 19 años estar llamado con la Selección Mayor de Honduras, es un orgullo estar allí, estoy a la orden y vamos a tratar de ganar cada partido que juguemos.

¿Te has imaginado ese momento que tendrás que jugar con la Selección de Honduras? Estar representado a todo un país entero es algo muy importante. Todo jugador quiere estar en la Selección Nacional, estoy preparado para lo que se viene y poder disfrutar del fútbol con responsabilidad. ¿Te convenció alguien de jugar con la Selección o estabas claro de que querías representar a Honduras? Bueno, siempre quería mantener las puertas abiertas y al final del día sabía que iba a ser una bonita oportunidad y la quería aprovechar. ¿Has hablado con Maynor Figueroa en este lapso de tiempo? No, no he hablado, pero sí lo he conocido en persona. No hemos hablado nada. ¿Todos de niños escuchamos el Himno Nacional nos da en el corazón, tú has pensando en ese momento ya? Sí, bueno, ya lo había hecho con la Sub-20, pero sí, es un sueño de cada niño jugar con la Selección Mayor. ¿Has hablado con el Tata Martino sobre esta convocatoria a la Selección, sobre una pre-convocatoria y de la cantidad de jugadores que se van, te ha dado consejo? No de verdad, muchos jugadores estamos yendo con las selecciones. Solo me dijo, felicitaciones por el llamado a la Selección Mayor y me ha deseado mucha suerte. ¿Tu mamá nos contó que ella te mira en el Mundial del 2026 y tiene la confianza de que tú lo puedes lograr? ¿Es uno de tus objetivos? Claro, estamos allí tratando de luchar, más que todo clasificar y que todo nos salga bien la verdad. Tu madre nos contó qué sos aficionado del Vida, sos cocotero. ¿Tenés la camisa del Vida ya? Sí, cuando fui en 2019 a visitar a mi papá allá y sí, fuimos al campo a ver al Vida contra el Honduras Progreso, me compró una camisa del Vida.

Tus amigos se van a disfrutar, pero vos te has sacrificado para estar jugando fútbol, estar al lado de Messi y ahora en la Selección. ¿Qué te dicen? Claro, son gente que siempre me han apoyado y han querido lo mejor de mí, pero claro, si ellos van a salir y regresar tarde me dicen, brother descansá, quédate en la casa y les agradezco mucho porque hay gente alrededor que dice, salgamos tarde, tomemos y mi círculo no es así, les agradezco mucho. ¿Estarás con el equipo el 3 de septiembre ante el LAFC o estarás para el partido con Honduras ante Guatemala? Creo que viajaré con el equipo para jugar contra Los Ángeles y después de allí me incorporo a la Selección Nacional. Creo que el club habló ya. ¿Ahora viene la Liga de Naciones con Honduras, qué expectativas tienes sobre este torneo? Representar a un país trae presión, pero siempre yo voy a disfrutar porque siempre lo he querido, pero con responsabilidad porque quiero competir y aportar siempre a la H. Sabés que hay una tradición en la Selección Mayor, jugador que debuta le cortan el pelo... (Risas) No. No puedo... llevo tiempo con este pelo, no, no, no.