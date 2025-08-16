Espinel da la cara tras agrio empate entre Olimpia-Real España y responde al pobre espectáculo: "No escuché al público"

<b>Real España y Olimpia</b> se enfrentaron este sábado en un clásico de pocas emociones por la jornada cinco del <b>torneo Apertura 2025 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras.</b> La "Máquina" fue levemente mejor, pero no pudo descifrar el buen cerrojo olimpista comandado por Édrick Menjívar.<b>Eduardo Espinel,</b> director técnico merengue, dio sus valoraciones después del compromiso, donde detalló lo que le hizo falta al león para llevarse el triunfo en el clásico moderno. El entrenador uruguayo no tocó el tema del nuevo fichaje. Asimismo, aseveró que el equipo no tiene excusa para buscar los dos títulos del segundo semestre de 2025. ¿Qué dijo del pobre espectáculo en el <b>Estadio Morazán</b> de San Pedro Sula?