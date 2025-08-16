Real España y Olimpia igualan en el Morazán en un gris partido sin goles que tuvo tintes de polémica

Al minuto 18, <b>Jhow Benavídez</b> efectuó un disparo endemoniado que se fue por encima del travesaño, demostrando que, pese a la firme resistencia del <b>Olimpia</b>, los ataques de la máquina no cesaban. La presión de los locales se tradujo en un acoso constante, obligando a la defensa visitante a estar en máxima alerta durante los primeros 20 minutos.El reloj marcaba el 20' y el juego regaló quizá la oportunidad más clara para el <b>Real España</b>. <b>Daniel Aparicio</b>, tras un rebote dentro del área, estuvo cerca de marcar, pero su definición dejó mucho que desear y solo generó un susto para el portero <b>Edrick Menjívar</b>. Esta acción resumió el problema de la máquina: crear opciones, pero no concretarlas.