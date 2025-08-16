Jhow Benavídez igualó al "Camello" Delgado como el jugador con más partidos en Liga Nacional con Real España

<b>Jhow Benavídez</b>, de 29 años, se ha consolidado como una auténtica leyenda viviente en la historia del <b>Real España</b>, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol hondureño. Desde su debut en 2013, ha vestido exclusivamente la camiseta aurinegra, mostrando una fidelidad y compromiso que pocos jugadores pueden igualar. Su trayectoria no solo ha sido extensa, sino también brillante, convirtiéndose en un referente dentro y fuera del campo.Recientemente, Benavídez alcanzó una marca histórica al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia del club. Con un total de 399 juegos en la Liga Nacional, igualó la cifra establecida por <b>Edder Delgado</b>, un ícono también muy respetado dentro del realismo. Sin embargo, este solo fue el punto de partida para consolidar aún más su legado.