Jhow Benavídez igualó al "Camello" Delgado como el jugador con más partidos en Liga Nacional con Real España

Jhow Benavídez, de 29 años, se ha consolidado como una auténtica leyenda viviente en la historia del Real España, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol hondureño. Desde su debut en 2013, ha vestido exclusivamente la camiseta aurinegra, mostrando una fidelidad y compromiso que pocos jugadores pueden igualar. Su trayectoria no solo ha sido extensa, sino también brillante, convirtiéndose en un referente dentro y fuera del campo. Recientemente, Benavídez alcanzó una marca histórica al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia del club. Con un total de 399 juegos en la Liga Nacional, igualó la cifra establecida por Edder Delgado, un ícono también muy respetado dentro del realismo. Sin embargo, este solo fue el punto de partida para consolidar aún más su legado.

En un acto simbólico y lleno de emoción, Elías Burbara, presidente del Real España, le entregó a Jhow una camiseta con el número 400. Aunque las estadísticas oficiales aún registran 399 partidos, este reconocimiento anticipado refleja la trascendencia que el jugador tiene para la institución y el cariño que genera en la afición. La entrega de esta camiseta simboliza el respeto y admiración hacia un jugador que ha dado todo por el equipo. Pero la historia no termina ahí. En el balance global, considerando también juegos fuera de la liga oficial, Benavídez superó a Edder Delgado con un total de 419 partidos disputados, mientras que el 'Camello' se quedó en 416. Esta cifra pone en evidencia la constancia que Benavídez ha mantenido durante más de una década, consolidándose como un verdadero emblema del club.

Jhow Benavídez no solo es un jugador con números impresionantes, sino también un ganador dentro de la institución aurinegra. A lo largo de su carrera con el Real España, ha alzado en dos ocasiones el título de la Liga Nacional en 2013 y 2017, contribuyendo decisivamente en cada campaña. Además, su liderazgo se ha visto reflejado en los últimos tres años, durante los cuales ha sido el capitán principal, guiando con su ejemplo en el vestuario a los más jóvenes. En definitiva el nombre de Jhow Benavídez quedará grabado para siempre en la memoria aurinegra y en el corazón de miles de seguidores que han visto su crecimiento como futbolista con la elástica amarilla y negra muy arraigada a su vida y por ello la directiva lo homeneajó en la previa del partido ante Olimpia en el mítico estadio Morazán por la jornada 5 del Apertura 2025.

FUTBOLISTAS CON MÁS PARTIDOS EN REAL ESPAÑA: