El homenaje de Platense a Rambo de León, sus lágrimas, lo que opina de Georgie Welcome y le dice al plantel: "Tienen que mantener la humildad"

El exseleccionado hondureño le pide a los jóvenes tener los pies en la tierra. "Psicológicamente están bien, tienen que mantener la humildad, no creer que son mejores que nadie, tienen que trabajar el día a día sus deficiencias, el entrenamiento te hace mejor jugador, no el partido, te hace perfeccionar su precisión, visión de campo, personalidad, en el partido no tenés chance. Los chicos pueden pelear una final, de nosotros no se decía nada y yo con 17 años peleé una final contra Olimpia, es de creer con fe"."Les digo a los chicos, niños, niñas, sueñen porque los sueños se hacen realidad. Vivimos en una pobreza y mediocridad impresionante. Cuando le preguntan a un niño cual es su sueño, "no lo sé" dicen. Antes nosotros queríamos ser pintores, artistas, bailarines, pero primeramente queríamos en el deporte ser alguien. Yo toda mi vida crecí viendo a Roberto Baggio, tengo la camisa de él, de los más grandes del mundo, la de Zidane, tengo una foto con Maradona, el cual amé toda mi vida", cerró De León.