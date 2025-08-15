¡Quedó fuera! Marathón tiene nueva baja para el Apertura 2025 y el plantel queda más diezmado; la razón de la salida

El técnico argentino Pablo Lavallén en conjunto con la directiva han decidido tomar una decisión en el Marathón para el torneo Apertura 2025. Desde su llegada a San Pedro Sula, Lavallén ha mostrado una firme determinación por moldear un equipo competitivo y disciplinado que pueda pelear por el título en un semestre clave para el equipo verdolaga, que celebra además su centenario. En este proceso de renovación, una de las decisiones más significativas del entrenador ha sido dar de baja al atacante Iván "El Chino" López. El jugador y el club rescindieron el contrato de mutuo acuerdo, poniendo fin a su etapa en el Marathón.

Esta medida responde a que López no había sido utilizado por Lavallén desde que este tomó las riendas del equipo, reflejando la intención del técnico de ajustar el plantel a su estilo y necesidades. Pero todo se debe a una larga lesión del jugador de la que recayó un par de veces. La situación del chino se complicaba por una lesión en el talón de Aquiles, de la cual aún se está recuperando. Esta lesión ha limitado la capacidad de López para competir al máximo nivel, y su salida representa una consecuencia directa de la exigencia deportiva del cuerpo técnico. La ofensiva del Marathón ahora queda aún más huérfana, con solo Nicolás Messiniti y el joven César Sevilla disponibles como atacantes. Esta escasez en las delantera pone un reto adicional para Lavallén, quien deberá encontrar la manera de mantener una ofensiva efectiva y dinámica en medio de estas bajas y la restructuración del equipo.