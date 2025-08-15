¡El juegazo de la jornada! Real España anuncia precios para el partido contra Olimpia y el árbitro internacional que pitará el juego

Real España y Olimpia protagonizan el clásico más esperado de la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, un partido que atrae todas las miradas debido a la histórica rivalidad entre ambos equipos. Este enfrentamiento se jugará el sábado a las 7:30 de la noche en el Estadio Morazán, un escenario emblemático para estos duelos de alto calibre.

El árbitro central designado para dirigir este encuentro es el internacional con gafete FIFA, Said Martínez, quien tendrá la responsabilidad de mantener el orden y la justicia en el campo. Su nombramiento evidencia la importancia del partido y por ello le han otorgado la responsabilidad.

Respecto a la boletería, la directiva del Real España ya ha puesto a disposición las entradas para sus seguidores con diferentes precios. En las zonas de Sol Este y Sol Sur tienen un valor de 200 lempiras, mientras que las entradas en sombra están a 750 lempiras. Los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la aplicación móvil BMT y TENGO, facilitando así la compra anticipada.