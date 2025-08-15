Liga Nacional

¡El juegazo de la jornada! Real España anuncia precios para el partido contra Olimpia y el árbitro internacional que pitará el juego

Aurinegros y blancos se miden en un eléctrico clásico de fin de semana donde se pelearán el liderato.

2025-08-15

Real España y Olimpia protagonizan el clásico más esperado de la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, un partido que atrae todas las miradas debido a la histórica rivalidad entre ambos equipos. Este enfrentamiento se jugará el sábado a las 7:30 de la noche en el Estadio Morazán, un escenario emblemático para estos duelos de alto calibre.

El árbitro central designado para dirigir este encuentro es el internacional con gafete FIFA, Said Martínez, quien tendrá la responsabilidad de mantener el orden y la justicia en el campo. Su nombramiento evidencia la importancia del partido y por ello le han otorgado la responsabilidad.

Respecto a la boletería, la directiva del Real España ya ha puesto a disposición las entradas para sus seguidores con diferentes precios. En las zonas de Sol Este y Sol Sur tienen un valor de 200 lempiras, mientras que las entradas en sombra están a 750 lempiras. Los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la aplicación móvil BMT y TENGO, facilitando así la compra anticipada.

De la misma forma, los aurinegros informaron mediante sus redes sociales que habrá venta presencial en las taquillas del Estadio Morazán a partir de las 4:00 de la tarde el mismo día del partido.

Más allá del torneo local, tanto Real España como Olimpia están compitiendo simultáneamente en la Copa Centroamericana, lo que refleja su buen nivel competitivo y su aspiración de destacar en escenarios regionales. El partido marca el regreso a los banquillos en Liga Nacional del suspendido Jeaustin Campos.

Este clásico representa mucho más que un juego; es un encuentro cargado de historia, rivalidad y la pasión que caracteriza a los seguidores de ambos clubes. Los fanáticos esperan con ansias un partido intenso y lleno de emociones en el Estadio Morazán que promete llevarse en paz producto del pacto que tienen ambas barras.

Los precios del Real España vs Olimpia por la jornada 5.

RESTO DE LA JORNADA

SÁBADO 16 DE AGOSTO
Génesis vs Olancho, 3:00 pm
UPNFM vs Victoria, 5:15 pm
Real España vs Olimpia, 7:30 pm

DOMINGO 17 DE AGOSTO
Juticalpa vs Choloma, 3:00 pm
Motagua vs Marathón, 7:30 pm

Descansa: Platense

