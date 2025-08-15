¡El juegazo de la jornada! Real España anuncia precios para el partido contra Olimpia y el árbitro internacional que pitará el juego

De la misma forma, los aurinegros informaron mediante sus redes sociales que habrá venta presencial en las taquillas del Estadio Morazán a partir de las 4:00 de la tarde el mismo día del partido.Más allá del torneo local, tanto <b>Real España </b>como <b>Olimpia </b>están compitiendo simultáneamente en la <b>Copa Centroamericana</b>, lo que refleja su buen nivel competitivo y su aspiración de destacar en escenarios regionales. El partido marca el regreso a los banquillos en Liga Nacional del suspendido<b> Jeaustin Campos.</b>Este clásico representa mucho más que un juego; es un encuentro cargado de historia, rivalidad y la pasión que caracteriza a los seguidores de ambos clubes. Los fanáticos esperan con ansias un partido intenso y lleno de emociones en el Estadio Morazán que promete llevarse en paz producto del pacto que tienen ambas barras.