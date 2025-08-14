José Mendoza: ¿cama contra Lavallén? ¿sacó la pistola en Marathón? Revela roce con De Gea: "A Peralta lo lloramos mucho"

<b>¿Está cerca su retiro?</b><br />Tengo mucho que dar todavía, tengo, pues, 35 años, sé que, sé que me siento bien, igual, ahora que estoy en Leones, el profesor me dice que me mira muy bien, que estoy entrenando muy bien, que, y, pues, espero dar lo máximo y responderle, pues, a la directiva, ¿no? A Hendry Thomas, a Marvin Chávez, que confiaron en mí, a Leones y a lograr los objetivos, entonces, me siento muy bien con motivo, aparte, las llamadas de los equipos de Liga Nacional, que fueron varios, que me llamaron, que gracias, les quiero agradecer por tomarme en cuenta, por tenerme presente, entonces, eso me motivó más aún para, para seguir trabajando.<b>¿Cambiarías algo de tu pasado en el fútbol?</b><br />Hubo varias, son decisiones que creo que, por ahí, pues, puede afectar en el futuro, tal vez, en lo futbolístico, toma decisiones en qué equipo ir, cuál no, y yo creo que una que, por ahí, pues, yo siempre digo que fue muy fundamental, fue no haberme ido para los Olímpicos sin firmar contrato, yo no tenía contrato en ese entonces, 2012, había terminado con Platense, venía en un momento muy bueno, y no tenía equipo, habíamos clasificado a los Olímpicos, y yo creo que esa fue una decisión crucial, creo que si no era lo mismo ir con contrato con un equipo de Liga Nacional a los Olímpicos, a irse José Mendoza con la actuación que tuvimos, sin contrato.<b>¿Has sido un futbolista que ha derrochado dinero?</b><br />Fíjate que, en ese aspecto, la verdad que te lo voy a decir, yo no, más que todo no he sido un futbolista caro, que ha cobrado mucho dinero. Yo siempre he sido un futbolista que cobra, lo que ha cobrado lo que he negociado, pero no he sido un futbolista que ha cobrado las grandes cantidades. Gracias a Dios, pienso que, por ahí, como todo joven, tiene su su desvío de dinero, su gastadera, pero al final, pues, gracias a Dios, uno va madurando, va creciendo, y pues gracias a Dios, pues, nos tiene, nos tiene bien, que es lo más importante.<b>¿Qué es lo más caro que ha comprado como futbolista?</b><br />Un carro, creo que es lo más caro, gracias a Dios. Se puede decir que sí, he tenido el placer de comprarme un carro en aquel entonces. No un carro del año, pero sí anduve en un BMW que sí me lo compré, fue mi primer carro.<b>¿Pablo Lavallén tuvo problemas con jugadores de Olimpia?</b><br />No son problemas, sino que tal vez son decisiones porque dejas referentes en el banco o tal vez en ese momento miras que un jugador titular que ha venido jugando cae su nivel y pues está el otro, porque es que yo te digo, en Olimpia es difícil, en Olimpia tienes 25 jugadores de primer nivel, tú miras ahorita, el técnico ahorita está rotando, está metiendo a todos y eso no a todos los entrenadores les gusta pues. Y ahora el jugador, por ejemplo, Olimpia no es como antes, que antes jugaban 11, un entrenador ponía 11y los otros jugadores trabajaban y eran más, sabían esperar su momento, ahora con mucho, todos quieren jugar, todo el mundo quiere entonces hay jugadores que ahora se desesperan, no son pacientes, no tienen esa perseverancia, quieren jugar y por ahí vienen, como tú dices, no son problemas, sino que las incomodidades de los jugadores que quieren jugar.