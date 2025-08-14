José Mendoza: ¿cama contra Lavallén? ¿sacó la pistola en Marathón? Revela roce con De Gea: "A Peralta lo lloramos mucho"

Muchos recordarán a aquel porterazo que se convirtió en el primer guardián hondureño en alcanzar la ronda de cuartos de final de unos Juegos Olímpicos. Y gracias a sus atajadones y la garra de otros 17 futbolistas, la Bicolor Hondureña dejó nuestra bandera en lo más alto de Londres 2012. Hablamos de José Mendoza. Ese portero que nos soltó expresiones memorables como: "Qué porterazo", "Bárbaro", "Él debe ser el titular después de Noel y Donis". Pero más allá de ese recuerdo para el fútbol hondureño, el nacido en Olanchito, Yoro fue nuestro invitado especial del espectacular podcast La Pelota Al Diez. José Mendoza, hoy jugador de Leones HT6 de Liga de Ascenso, se sinceró sobre su trayectoria futbolística donde hizo confesiones de alto impacto con respecto a los Juegos Olímpicos de Londres, su andar en el Olimpia y el club de Europa que estuvo a punto de ficharlo. Respondió si fue cierto que le sacó una pistola a un entrenador hondureño, la polémica que vivió por una presunta agresión contra un menor en Guatemala, lo que sintió el quedar fuera del Mundial de Brasil 2014, lo que gana un futbolista en burocráticas de Estados Unidos y aventura con su primera academia de fútbol.

ELECTRIZANTE PODCAST CON JOSÉ MENDOZA

¿Está cerca su retiro?

Tengo mucho que dar todavía, tengo, pues, 35 años, sé que, sé que me siento bien, igual, ahora que estoy en Leones, el profesor me dice que me mira muy bien, que estoy entrenando muy bien, que, y, pues, espero dar lo máximo y responderle, pues, a la directiva, ¿no? A Hendry Thomas, a Marvin Chávez, que confiaron en mí, a Leones y a lograr los objetivos, entonces, me siento muy bien con motivo, aparte, las llamadas de los equipos de Liga Nacional, que fueron varios, que me llamaron, que gracias, les quiero agradecer por tomarme en cuenta, por tenerme presente, entonces, eso me motivó más aún para, para seguir trabajando. ¿Cambiarías algo de tu pasado en el fútbol?

Hubo varias, son decisiones que creo que, por ahí, pues, puede afectar en el futuro, tal vez, en lo futbolístico, toma decisiones en qué equipo ir, cuál no, y yo creo que una que, por ahí, pues, yo siempre digo que fue muy fundamental, fue no haberme ido para los Olímpicos sin firmar contrato, yo no tenía contrato en ese entonces, 2012, había terminado con Platense, venía en un momento muy bueno, y no tenía equipo, habíamos clasificado a los Olímpicos, y yo creo que esa fue una decisión crucial, creo que si no era lo mismo ir con contrato con un equipo de Liga Nacional a los Olímpicos, a irse José Mendoza con la actuación que tuvimos, sin contrato. ¿Has sido un futbolista que ha derrochado dinero?

Fíjate que, en ese aspecto, la verdad que te lo voy a decir, yo no, más que todo no he sido un futbolista caro, que ha cobrado mucho dinero. Yo siempre he sido un futbolista que cobra, lo que ha cobrado lo que he negociado, pero no he sido un futbolista que ha cobrado las grandes cantidades. Gracias a Dios, pienso que, por ahí, como todo joven, tiene su su desvío de dinero, su gastadera, pero al final, pues, gracias a Dios, uno va madurando, va creciendo, y pues gracias a Dios, pues, nos tiene, nos tiene bien, que es lo más importante. ¿Qué es lo más caro que ha comprado como futbolista?

Un carro, creo que es lo más caro, gracias a Dios. Se puede decir que sí, he tenido el placer de comprarme un carro en aquel entonces. No un carro del año, pero sí anduve en un BMW que sí me lo compré, fue mi primer carro. ¿Pablo Lavallén tuvo problemas con jugadores de Olimpia?

​​​​​No son problemas, sino que tal vez son decisiones porque dejas referentes en el banco o tal vez en ese momento miras que un jugador titular que ha venido jugando cae su nivel y pues está el otro, porque es que yo te digo, en Olimpia es difícil, en Olimpia tienes 25 jugadores de primer nivel, tú miras ahorita, el técnico ahorita está rotando, está metiendo a todos y eso no a todos los entrenadores les gusta pues. Y ahora el jugador, por ejemplo, Olimpia no es como antes, que antes jugaban 11, un entrenador ponía 11y los otros jugadores trabajaban y eran más, sabían esperar su momento, ahora con mucho, todos quieren jugar, todo el mundo quiere entonces hay jugadores que ahora se desesperan, no son pacientes, no tienen esa perseverancia, quieren jugar y por ahí vienen, como tú dices, no son problemas, sino que las incomodidades de los jugadores que quieren jugar.

La bronca con el técnico Carlos "Carlón" Martínez, cuando Mendoza jugaba en Marathón

Fue el que tuve con Carlos Martínez. Sí, en Marathón. Él me cuestionó, me sentó (suplentes) y me dijo que mirara el parqueo. Es una anécdota, mirar el parqueo, y al mirar el parqueo, sí, cuál es uno de los carros más caros que hay, entonces ya le dije yo que era el jugador que tenía el más caro. Me dijo, "¿vos quién sos, cuántos años tenés?", y entonces empezó la fricción, en ese momento, en esa edad empezó la fricción con Carlos. ¿Y a partir de ahí no te dio más titularidad con Marathón?

No, fíjate que con él tuve muchos problemas, sí, con él, fue el único técnico que en verdad tuvimos muchos problemas, no tuvimos esa armonía en el trabajo. Y para el final, como te digo, yo lo veo, lo saludo, lo respeto. ¿Fue real que le sacaste una pistola al técnico Carlón Martínez

No, no, es mentira. Me escuché algo así, pero nunca sería capaz de hacer eso. Mis principios, mis valores, mi familia, pues, que, que me han enseñado no haría eso. Yo creo que yo soy un tipo muy pensante, una persona muy tranquila, todo el mundo que me conoce, sí, tengo mi personalidad, mi carácter, pero en ningún momento haría ese tipo de cosas. Yo creo que no me hubiera vuelto a llamar él tampoco, cuando estuve en Platense, y ya fueran con otro tipo de problemas, ¿no? Eso ya es más delicado, pero no, solo fueron conversaciones de entrenador a jugador, y lo que él pensaba, eso es puro mito. ¿Quedaste con resentimiento con Carlón Martínez?

Quedamos tranquilos. Mi papá me contó que él jugó allá (Olanchito, Yoro), que él lo conocía también, muchas familias mías lo conocían y también aportó allá, estamos bien, yo no tengo resentimiento con nadie, estoy tranquilo, yo le deseo lo mejor a él y le mando muchos éxitos, que Dios lo bendiga.

¿HUBO CAMA CONTRA PABLO LAVALLÉN?

¿Qué pasó con Lavallén? ¿Hubo una verdadera cama contra el DT argentino en Olimpia?

No, fíjate que no, te lo voy a decir así por mi parte, yo siento que, como yo jugador, no, yo nunca he pasado por eso, o no creo eso de las camas, no soy partidario de eso, siento que hay momentos buenos, momentos malos, partidos buenos, partidos malos, y yo creo que, más que todo eso, fueron decisiones de las juntas directivas, no sé lo que pasó, creo que el equipo venía muy bien, para mí el profe Lavallén es un tipazo, es un gran entrenador. ¿Cuál era la verdadera problemática?

Lo que pasa es que el profe, en ese momento, él jugaba con un delantero, teníamos cuatro delanteros bravos, estaba Eddie Hernández, Bengtson, Yustin Arboleda y Brayan Moya. Entonces, jugar cuando hay cuatro delanteros, por ahí hay molestias de compañeros. Entonces, creo que eso es normal, molestarse, es normal. Al final creo que hicimos un gran torneo, al final perdimos ante Motagua, y después ya, pues, ya tomaron la decisión, el profe no seguía, que parecía que él iba a seguir, pero después no siguió, pero, como te digo, uno jugador solo se dedica más que todo a jugar, ya lo que pase fuera de ahí, poco o nada sé, me di cuenta, yo más que todo me dedicaba en Olimpia a jugar, entrenar. ¿Quiénes son los jugadores que mostraron incomodidad contra Lavallén?

No me gustaría dar nombres, pero es que todos, o sea, todo el jugador, todos los jugadores que por ahí se sienten que no tienen capacidad de jugar y no es titular, pues se siente incómodo, o sea, todos los jugadores. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo me sentía mal por no jugar, incómodo, pero ya ahí cada persona demuestra y actúa diferente su forma de actuar, ¿no? Yo, por ejemplo, era de los que, bueno, era tranquilo, entrenaba fuerte, trabajaba y el momento va a llegar. Hay otros que sí, un poco más actitud molesta, un poco más, hay otros que la mente, actúan de otro modo, son diferentes. ¿Los señalamientos contra Bengtson fueron falsos?

No, falsas. Bengtson es un buen tipo, es el capitán del equipo. Bengtson, a nivel profesional, te lo digo, es un tipo, bueno, tú lo miras como está ahorita impecable de forma física, entonces, Benson es un líder, es un líder. Él creo que nunca haría eso, te lo digo. Como te digo, como todo jugador, puede estar, se puede incomodar, pero si algo tiene Jerry Bengtson es que él trabaja, él nunca deja de trabajar, entrena fuerte y por eso está ahí, está metiendo goles, está corriendo. Entonces, creo que, por ahí, esas son falsas, esas acusaciones, la verdad.

Su momento más triste en Olimpia

Y pues, fui muy feliz, pero creo que la parte más que todo fue cuando hablaban en los medios que yo era conformista. Eso ahí me ponía un poco triste porque a veces hay muchas personas que no, dicen que uno se gana el dinero haciendo nada. Cuando uno, en verdad, va todos los días, se levanta a las seis de la mañana, es el primero en llegar, trabaja duro, le mete, entrena fuerte. Siempre entrábamos con todo con Alex Guity. Cuando nos metieron, el equipo ganó, respondimos, sacamos el cero. Entonces creo que no era de conformismo, de estar ahí, sino que era que estábamos trabajando, estábamos preparados, pero ya el que toma las decisiones, el jefe, pues pone a uno. El sueño de anotar un gol en el fútbol profesional ¿Si Leones tiene un penal, vos lo pedirías?

Sí, sí, porque creo que uno ha visto por aquí a porteros para meter gol. Yo estuve en Guatemala, estuve con uno de los máximos goleadores a nivel mundial, que es Fernando Arturo Patterson. Fue mi primer portero y ha sido goleador, tiros libres, penales. Uno ha mirado a varios arqueros meter gol y es un sueño también meter un gol. Creo que sería lindo gritar, emocionar, meter un gol y esperamos algún día poder lograr ese sueño. ¿Ya se lo mencionaste a Héctor Vargas o todavía no?

No, no, porque a veces no me gusta siempre hablar, pero ya que me lo volviste a recordar podemos hablar o al compañero que tú sabes que los delanteros o los jugadores quieren meter goles también.

BESOS DE BECKELES

Nuevamente sos compañeros de Beckeles, pero, ¿ya te intentó besar?

No, es que siempre digo que conmigo de esa forma nunca se ha bromeado, ja,ja, ja. Nos llevamos bien, somos hermanos, amigos, pero no, conmigo nunca todo eso. ¿En Leones ya anda cerca de algún futbolista?

No, es que él es bien así, siempre bromea después. Creo que eso es parte de su éxito, que llega, arma grupo, se lleva muy bien con todos, pero imagino que ahí el día que Dios quiera seamos campeones va a tener más de algunos ya en la lista. Marvin Chávez, director deportivo del club, ya dio luz verde a Beckeles

Sí, no, yo creo que son cosas que por ahí, parte del extra fútbol que uno vive, el ambiente y también la confianza, la amistad que hay dentro del grupo. Yo creo que eso es parte de la unidad y del mismo compromiso que un jugador tiene, la alegría, el compromiso. Entonces creo que al final cada quien lo toma como quiere, pero ya en el grupo Beckeles sabe con quién y a quién no, a quién sí, él ya va conociéndolo el compañero, la personalidad. Y pues a ver, ojalá seamos campeones en diciembre y a ver qué pasa., ja, ja, ja...

¿CUÁNTO GANA UN JUGADOR EN LIGAS BUROCRÁTICAS DE USA?

No me digas el dato exacto, pero dame un aproximado de cuánto gana un jugador en ligas burocráticas en Estados Unidos

Contestando a tu pregunta, uno que va a jugar, por ejemplo, en lo personal, hay torneos un fin de semana que uno va a jugar por $2,000, $3,000. Que creo que es, para el salario de un jugador de equipo de tabla media, es el doble puede ser o hasta el triple.

¿Tuviste problema en Olimpia por pedir permiso al irte a Estados Unidos?

Yo pedía mi permiso, por ahí no jugaba mucho. Y claro, sí, mi responsabilidad estaba. Cualquier lesión, cualquier tema era la responsabilidad mía, y yo iba a correr con eso. ¿Osman Madrid le daba permiso?

Yo le comenté que quería ir a jugar, que aquí no jugaba mucho, estaba un poco cabizbajo, y él me dio permiso para que yo pudiera jugar una ve. Pero fue en tiempo libre, no en tiempo de torneo. Yo estuve en todos los equipos, te comenté, con equipos que te pagan la pretemporada. Por ejemplo, ahorita que terminas la pretemporada, que es lo más duro, te pagan el 50% de tu salario. Y después te pagan, si terminas solo tres meses, ahorita prácticamente hay equipos que solo cobran tres meses y medio. Entonces, ¿los otros jugadores de Olimpia también piden permiso para jugar burocráticas en USA? ¿Los José Mario Pinto, Edwin Solano, entre otros?

No, no, no. Yo siento que es que conmigo diferente. Olimpia no creo que nos dé permiso. Porque Olimpia paga los 12 meses. Son estrictos. Pero conmigo fue una excepción.

¿Una excepción?

Sí, porque yo, como te digo yo, venía un poco cabizbajo. Yo le comenté, mire, me siento así, voy para Estados Unidos y por ahí, pues, quiero poder jugar en algún torneo de esos para motivarme. Hay juegos. O sea, un equipo serio. Conmigo fue una excepción por lo que yo venía pasando, por lo que yo le expliqué en ese momento. Pero, como te digo, siempre era yo el responsable si me pasaba algo. Pero no, no creo que Olimpia esté en la potestad de parte con esos grandes jugadores que mencionaste. Bueno, incluso creo que han multado últimamente a los que fueron. Entonces, por esa parte, creo que no habría chance de un permiso del equipo. Los tres delanteros más temidos a los que enfrentó en Liga Nacional

Jerry Bengtson, Carlos Pavón, Douglas Caetano, Roger Rojas, Wilmer Velásquez y Ramiro Bruschi. Los cinco mejores porteros en la historia de la Liga Nacional

Adalid Puerto, Noel Valladares, Donis Escober, Kerpo de León, Víctor Cuello, Ricardo Canales.

FUNDÓ SU PROPIA ACADEMIA

Fundaste tu propia academia de fútbol

Es primera academia, primera vez que estamos entrando al mundo de los niños. Yo creo que es muy importante, creo que ha sido muy importante para mí abrir esta academia, tanto para los niños en Olanchito, que yo soy de Olanchito, mi ciudad, y pues creo que ha sido de mucha importancia para mí. Agradecerle también a los padres que han creído en este proyecto, en la Academia José Mendoza. Hoy finalizamos la primera semana de estar entrenando con los chicos, con los niños y yo creo que es importante más que todo por la capacitación, que el niño vaya aprendiendo, que vaya capacitándose, enseñándole lo que es el fútbol y pues la inteligencia, pues enseñarle la disciplina, tanto capacidad integral y todo, para que el niño vaya creciendo y formándose, que es lo que nosotros queremos como academia.

¿Qué lo motivó a fundar su propia academia?

Sí, fíjate que es algo que ya tiempos me he hablado con mi papá, mi papá jugó fútbol también, es entrenador de fútbol y entonces y también ver que el fútbol está creciendo en un Olanchito, está compitiendo últimamente, hay varios equipos que pelean por subir a segunda, a la Liga Mayor, pero yo veo que han habido muchos jóvenes, talentos muy buenos, pero que sabemos que el talento no es todo, creo que tiene que haber disciplina, entonces me motiva que quería tener ese proyecto. Más que todo con motivos para los niños para empezar a que ellos vayan creciendo y que vayan viendo que hay otro tipo de fútbol, que vengan interactuando con otras academias, que vamos a tratar de enseñarles, vamos a tratar de sacarlos a que vengan a jugar con otras academias y que vayan creciendo y que al final cuando, si Dios quiere, vayan, den ese paso de ir a una reserva, a un equipo de la Liga Nacional. Contacto de la Academia Mendoza, de Olanchito, Yoro

La Academia Mendoza en todas las redes, tanto en Facebook como en Instagram. El número de teléfono es: 8781-8993.

¿POR QUÉ NO SE CONSOLIDÓ EN LA SELECCION DE HONDURAS?

¿Por qué José Mendoza no se quedó con la titularidad de la Bicolor tras las salidas de Noel Valladares y Donis Escober?

En el 2012 yo estuve ahí en toda la eliminatoria. 2012, 2013. Un partido contra Estados Unidos, el 2 a 1 cuando Juan Carlos García metió el gol de chilena. El 8 a 1 contra Canadá. Y varios partidos contra Panamá. Varios partidos contra Cuba. O sea, yo fui parte de esa eliminatoria. Casi toda. Y bueno, creo que son momentos por ahí donde uno a veces baja el nivel. Pero siempre estuve en la Selección. Fui a la Copa Oro. Luego me salió la oportunidad de ir a Guatemala. Y ahí es donde tuve tomar decisiones. Creo que si me hubiera quedado, hubiera ido al Mundial y eso hubiera sido un realce para mi carrera. Posteriormente, unas declaraciones. Vos sabes, la gente a veces toma las cosas personales. Y yo creo que por ahí hubo un poco para que no volviera a ser llamado a la Selección de Honduras.

¿Qué declaraciones dijiste? ¿Qué pasó?

En ese momento, porque el profesor Marcelo Scalesi me habían ido a a ver a Guatemala, andaba a un nivel exagerado. En ese entonces estábamos en semifinales de Liga de Guatemala, yo había ido a Copa Oro, y ya venía la última lista para el Mundial, pero dos semanas después me dijeron que yo ya no iba al Mundial. A la semana me entrevistaron, y yo dije que no me habían llevado porque no querían que el dinero que da la FIFA se fuera para Guatemala, para el equipo donde estaba, sino que llegara a Honduras. Entonces, creo que esas palabras no les gustaron a las personas, y pues no volvía ¿Sentís que te cortaron desde ahí para la Selección de Honduras?

Sí, siento yo que en ese momento no volví a a la selección y claro que eso también pesa en varios aspectos, pero bueno, yo siempre he sido fiel a la selección, y he apoyado a la selección siempre. Y bueno, esperamos que siempre venga a la selección y estemos en el próximo Mundial.

SU POLÉMICA CON UN MENOR EN GUATEMALA

Revélanos la verdadera historia de lo que pasó con un menor en Guatemala, el cual sus padres te denunciaron a vos y a otros jugadores de Xelajú

Fíjate que es contradictorio, ¿por qué? Porque yo iba llegando a Guatemala, nos fuimos con el vicepresidente del equipo, llegamos a Guatemala, y me acuerdo muy bien que fue un día de diciembre, yo entrenaba un 11 de diciembre. Entonces, llegué y yo fui a entrenar, ya me mostraron las instalaciones, me llevaron donde me iba a quedar, y el día siguiente, yo llegué tarde del entreno, y esto es lo que pasa, lo que uno vive, a veces uno dice, ¿por qué le pasan las cosas? Llegué tarde del entreno, y cuando llego, yo me cambio, no hay nadie en el camerino, ya todos están entrenando, y cuando yo voy al entreno, yo veo a los jóvenes ya rapados. Entonces, terminó el entreno, y yo pregunto, ¿qué? Debutaron, ¿no? Es que allá cuando un joven llega por primera vez a entrenar al equipo, pues los rapan, pues. Ya lo habían rapado, yo no estuve en ese momento. Y después, cuando termina el entreno, pues el joven se va, y ahí se va, lo medio rapan otra vez, porque más bien él dice que le cortan ahí, que quiere ir bien, se pone su gorra, y el joven se va. Y ya como el 18 de diciembre, ya dicen que hay un requerimiento, que van a proceder contra varios del equipo, y ya tiran a la lista donde yo no estoy. Yo no estoy, yo estoy tranquilo porque yo no estuve. Y ya tiran a la lista, que eran como seis, siete compañeros, y pues se fueron, nosotros quedamos entrenando. Y al día siguiente, el 19 de diciembre, ya me dice alguien de la directiva que me habían metido a mí en la segunda declaración, pero no me conocían a mí, ni mi nombre, en la declaración solo decía el portero hondureño, o sea, yo en ningún momento estuve. La declaración de él ni me conocía ni nada, yo ni lo conocía a él tampoco en ese momento. Y ahí pasó, y por eso fue que nos involucramos, netamente fue porque en la segunda declaración de él, ya cuando ya me metieron a mí, me imagino al final, pues no sé por qué lo hicieron. Igual, como te digo, yo agradezco por todo lo que pasó, aprendí mucho, conocí muchas personas, sí fue un proceso muy largo, muy duro, pero que al final se solucionó y terminé jugando en Guatemala y haciendo grandes torneos. Más allá de esa denuncia injusta. ¿Qué tanto te afectó?

Fíjate que al principio sí me había afectado un poco, era navidad, pasé encerrado en diciembre, estar como ahí jugando algo que yo no hice, que yo no cometí. Y sí, pero después creo que el cariño de la gente, empezamos a jugar y empezamos muy bien el equipo, y la gente de Guatemala, el equipo de Xela, la afición, era impresionante jugar ahí. ¿Por qué no fichaste por un equipazo después de esos Juegos Olímpicos de Londres 2012?

Fíjate que, lastimosamente, yo estaba sin contrato, y yo antes de irme firmé contrato, firmé contrato con Marathón, y varios representantes me decían que me fuera libre, pero lastimosamente, tú sabes que en ese momento pedí decisiones, vuelvo y repito, me fui con contrato, estando allá, pues sí, hubo equipos, sonados que me querían, pero yo siempre he dicho que el equipo que estuve más cerca para fichar yo en ese momento fue el Cádiz.

REVELA EL EQUIPAZO DE EUROPA QUE BUSCÓ SU FICHAJE Y EL RECUERDO DE ÁRNOLD PERALTA

¿El Cádiz de España?

El Cádiz de España fue el que me contactó, el que me dijo, hay esto por ti, lastimosamente, pues, el equipo no lo miró mucho, como todo el problema que hay acá, creo que para que saquen los jóvenes eso, creo que puso un dinero y querían más, y lastimosamente no me dejaron ir, me quedé y por eso no salí, pero sí, el que estuvo cerca y que contactó conmigo fue el Cádiz. ¿Qué es lo más bonito que recordabas de Arnold Peralta en esos Juegos Olímpicos?

Fíjate que es difícil hablar de este tema porque uno lo vivió tan cerca, uno vivió ese momento alegre de Arnold, un gran jugador, un gran profesional, incluso, personalmente me llevaba muy bien con él, éramos buenos compañeros y yo creo que lo que más recuerdo de él es su alegría, creo que él siempre andaba riendo, siempre andaba alegre, era un tipo interactivo, un tipo que siempre andaba viendo qué hacer, pero aparte también creo que la nobleza de él, él siempre estaba para el compañero, qué compás, qué querés, cómo está, bromista. Eso lo recuerdo de él, creo que siempre lo voy a tener presente, que en varias oportunidades, como te digo, éramos, que si yo me miraba y que tenés, estás triste, salgamos, ¿qué pasa?, salgamos a caminar, era un tipo que estaba siempre pendiente de todos los compañeros, como te digo, era un tipo interactivo, era muy alegre, bromista, pero sí, lastimosamente pasó lo que pasó, pero perdimos a un gran jugador ahí. ¿Cómo te enteraste de su muerte?

Estaba en Guatemala, yo no lo creía, estaba en Guatemala, y cuando me dijeron, me mandaron una imagen, pues no lo creía la verdad, porque tan joven, venía llegando de Europa, creo que en ese momento estaba hablando que iba para la MLS, pero Dios sabe lo que hace, y pues te lo digo, lloré mucho, mucho, mucho, lo lloramos mucho, nos sentíamos tristes por lo que pasó, y hasta hoy tengo muchas fotos con él. Me recuerdo que tengo una foto con él que me dice nosotros todos vamos a salir, agarramos la bandera juntos los dos de Honduras, él estaba sin camisa y tengo una foto así, la tengo ahí en mi cuarto, corriendo estábamos cuando le ganamos a España.

CONFIESA BRONCA CON DAVID DE GEA

¿Llegaste a pelearte con algún crack en esos en esos Juegos Olímpicos, José?

Con David De Gea nos palabreamos un poco. Vengo yo, cuando le ganamos 1-0, todos los españoles están calientes, y yo no me gusta cambiar, mis camisas no las cambio, pero en ese momento yo quería la de De Gea, era el portero de España, Manchester United, estaba en el Atlético de Madrid, entonces yo la quería y yo me le fui a acercar y le dije De Gea, la camisa, pero me dijo: "este tío". Yo le respondí: "¿Cómo? ¿Qué te pasa?". Nos alegamos un poco ahí. ¿No intercambiaron camisetas al final? ¿Qué le dijiste?

Claro, cuando me dijo ese tío, le dije sus cuantas cosas para que aceptara la derrota, pero no en estas palabras que le estoy diciendo, pero sí, me molestó porque era la camisa que tal vez yo quería, pero lastimosamente ninguno de España cambió camisa y habían grandes jugadores como Jordi Alba. Es una anécdota y con De Gea tuve un poco de roce, pero fue más que todo porque le pedí la camiseta.