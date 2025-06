La revelación de Júnior Lacayo sobre su salida de Real España, culpando directamente a Buba López: "A mí me corren por él"

A sus 29 años de edad ya jugó en tres de los cuatro grandes del fútbol de Honduras, dejando gratas sensaciones con sus actuaciones y siendo parte fundamental en un par de títulos en Marathón y Olimpia. Hablamos de Júnior Lacayo, el ceibeño que se marchó muy joven al histórico Santos Laguna de México, club que no le dio la oportunidad de destacar ante la constelación de cracks que tenían reinando al equipo guerrero. El atacante catracho charló en nuestro PODCAST LA PELOTA AL DIEZ, donde nos reveló detalles impactantes que ha tenido que vivir durante su larga trayectoria futbolística.

Asimismo, sorprendió al revelar que su salida de Real España fue porque no era del agrado de Luis "Buba" López, que en ese momento (Clausura 2022) surgió la bronca con Héctor Vargas que también terminó dejando la institución aurinegra. Aseveró que el experimentado entrenador argentino Robert Dante Siboldi lo ninguneó cuando militaba en el Santos, supuestos sobornos que experimentó con el Marquense de Guatemala, su relación con Juan Anangonó, la debacle de Honduras ante Fiji y la polémica que no olvida con el Victoria. PODCAST LA PELOTA AL DIEZ En este primer semestre brilló en el Marquense de Guatemala y anotó cuatro goles, ¿cómo lo analizas? Me sentí bien. Creo que cuando me fui de aquí de Marathón, iba sin ritmo, pero nunca dejé de prepararme porque yo sabía que algo me iba a salir. Bueno, y en cuanto al Marquense, pues, se me dio la oportunidad de viajar allá y la verdad que cuando llegué y me trataron excelente, muy bien. Llegó el propio Medford y bueno, poco a poco fui adquiriendo mis minutos, que era lo que yo más deseaba. ¿Al final, por qué no descendió Marquense? Era un equipo que supuestamente lo hacían descendido, no estaba descendido porque ya la mesa ya estaba prácticamente escrita, pues, de que nosotros en la cancha habíamos ganado. Entonces eso se iba a pelear siempre. Al estar jugando semifinales, ¿ustedes ya sabían que no iban a descender a segunda de Guatemala? A partir de cuartos de final, nosotros ya sabíamos que íbamos a recuperar esos puntos. Entonces nosotros jugábamos ya liberados. O sea, el equipo ya no estaba descendido, prácticamente, porque esos puntos iban a pelear. Entonces, jugando semifinales, aún todavía dijeron que esos puntos ya estaban más fijos que nunca.

¿Por qué no te quedaste en el Marquense, si tuviste un buen accionar? Es difícil, porque al final lo que importaba era ir a salvar al equipo. Con Marquense anoté cuatro goles, jugué casi todos los partidos, pero al final, me imagino que el entrenador tenía su expectativa para el siguiente torneo. Entonces, los cinco extranjeros, creo que ya estábamos claros en eso, que íbamos a seguir. Incluso a mí, yo tenía todavía contrato de seis meses y los otros ya solo tenían contrato por seis meses. Entonces, complicado, difícil, la verdad. Ahorita pues soy agente libre, no tengo contrato con nadie. ¿Recibiste amenazas durante la lucha por el no descenso? En lo personal nunca fue así, y nosotros, como nos quedaba cerca el estadio, caminábamos para ir a entrenar, caminamos todos los días para los partidos y absolutamente nada, nada de eso me pasó, obvio, hay gente de que estaba molesta y es normal, pero al final así, amenazas a muerte, no, para nada.

PRESUNTOS SOBORNOS EN GUATEMALA

¿Llegaron a sobornar a integrantes de tu equipo? Te voy a contar una anécdota. Habían tres jugadores del Marquense que jugaron entre tres partidos a cuatro partidos y estaban apostando en contra del equipo, pero nadie se daba cuenta porque al final ellos estaban jugando, o sea, una cosa rara, apostaban en contra del equipo y entraban y los miraban que no. Entonces, la directiva se dio a conocer y dijeron que sí, que era amaño de partidos, solo ellos sabrán si en verdad era amaño, nunca se supo porque ellos incluso salieron a declarar que eso no era cierto. Pero, ¿cómo detectaron que era amaño de partido? De acuerdo a su rendimiento, había ocasiones que podía meter el gol y no los metían, la fallaban, o sea, se miraba intencionalmente, pero como te repito, solo ellos realmente sabían si era amaño o no era amaño, porque al final, yo puedo ver una cosa, pero ellos son los que saben.

¿Hernán Medford tomó cartas en el asunto? Al final los corrieron, el propio Medford tomó cartas sobre el asunto ¿Le hicieron algún tipo de polígrafo a los jugadores? No les hicieron nada, sino que, al final, ellos salieron a desmentir supuestamente de que no, que eso no era amaño del partido. ¿Los futbolistas separados reaccionaron sobre esta situación? El fútbol guatemalteco, todos fueron en contra de ellos y al final eso salió en la Liga de Guatemala, salió en todo, entonces ellos, claro, salieron a defenderse, pues como te repito, al final ellos sabrán si fue verdad o no fue verdad, pero la gente miraba otra cosa. Al final él me lo juró por su familia, porque claro, está en juego su familia ahí, porque eso te mancha el currículum. Y el tema del salario también, ¿no? Sí, obvio, obvio, entonces si te corren era una cosa así, y te lo iban a decir por ese tipo de amaños de partido, pero al final salieron a desmentir y dijeron que eso no había pasado y que iban a apoyarse. ¿Tenés ofertas en este momento? He tenido ofertas, pero nada concreto, pues. O sea, hemos estado hablando y yo voy a esperar hasta lo último, porque de eso depende también mi familia, porque al final quiero seguir jugando. ¿Hay algún equipo grande que te está buscando en estos momentos? Me han estado buscando equipos que han venido peleando cosas como semifinales y ahí están disputando, pero sí, hay un equipo de Costa Rica también, de El Salvador, y bueno, voy a esperar a ver qué se concreta para el futuro mío. ¿Qué fútbol es mejor, el de Guatemala u Honduras? En lo táctico Guatemala, pero el fútbol hondureño es más rápido, es más rápido, hay más jugadores encaradores, o sea, es que incluso la balanza ahí está, o sea, estamos iguales, prácticamente estamos iguales, porque te hablaba ahora sobre las canchas. Cuando yo llegué a Comunicaciones, yo me esperé canchas espectaculares y la verdad no, también había canchas malas, pues como también había en Honduras.

¿Cuáles son tus objetivos ahorita a corto plazo? Esa pregunta me la han hecho siempre, la verdad que en lo personal seguir mejorando, porque tengo que tener claro que debo seguir mejorando, y bueno, ponerle estos cinco años o cuatro años bien cuidados, siento que puedo dar más, siento que todavía tengo la fuerza para poder competir. Mi objetivo claro es eso, es seguir cuidándome para poder durar más, incluso admiro mucho a Tyson Núñez, que jugó mucho tiempo en Guatemala, y con 30 y pico de años. ¿Tenés fecha para tu retiro? En el fútbol uno nunca se quiere retirar, uno nunca quiere dejar de jugar, pero, o sea, te llega una cierta edad que vos decís, hasta aquí nomás llegar, y bueno, esperemos pues durar más, yo no me quiero retirar, pero estoy claro también de que va a llegar un momento donde me tenga que retirar, y más que todo, pensar más en mi familia.

SU PASADO EN EL SANTOS LAGUNA

¿Por qué no destacaste en el Santos Laguna? Mira, te voy a contar, cuando yo me fui a la edad de 17 años para México, era un niño todavía, cuando yo me fui para México, al final yo llego, debuto, metí como tres o cuatro goles. Luego, a mí me naturalizan mexicano, cuando me naturalizan mexicano, yo digo, no, esta es mi oportunidad para yo poder debutar, y claro, la liga mexicana es una liga muy competitiva, hay que llevar un nivel impresionante, y yo no iba a mal nivel, pero, o sea, iba a tener que competir con extranjeros. Y hablamos de los últimos años buenos del Santos, porque después de eso, el equipo no volvió a ganar títulos Estaba Oribe Peralta, Darwin Quintero, estaban todos ellos, entonces cuando yo me voy, yo digo, no, esta es mi oportunidad, incluso ellos, ese torneo que yo llegué, jugaron seis meses, y el siguiente torneo ya se iban para el América, y empecé a meterle. Incluso metí como siete goles, me acuerdo, y nada, nada, o sea, trajeron dos extranjeros más, me acuerdo perfectamente, y no se me dio la oportunidad, bueno, dije yo, no pasa nada, voy a seguir trabajando. Al final, lo que hizo que yo dijera, no, hasta aquí nomás llegué, ya tenía ya dos años, casi dos años, casi tres años ahí.

POLÉMICA CON ROBERT DANTE SIBOLDI

Entrenador argentino y su dardo a Lacayo y sus compañeros Hubo un entrenador, cambiaron de entrenador, que dijo de que era más fácil ganarse la lotería, que uno de nosotros subiera a primera división de México.

¿Quién era el entrenador? Robert Dante Siboldi. Me acuerdo perfectamente, hizo una reunión, entonces eso fue lo que a mí realmente me desmotivó, me caí, porque te voy a decir, caí, ya no, ya no aspiraba a nada, pues, y al final, yo decidí, no, mira, necesito que me manden a préstamo, que fue cuando yo me vine para Victoria. ¿Te acercaste personalmente a conversar con él? Al final no, ya era cuestión de ellos, Santos tenía como tres o cuatro delanteros buenísimos, incluso africanos, me acuerdo bien, y bueno, ya, en lo personal, y mentalmente, ya a mí ya me habían liquidado, la verdad. ¿Sentiste que, a pesar de tu corta edad, fue muy apresurado tu llegada al Santos Laguna? La experiencia fue buena, porque, al final, te da para madurar, yo me fui con 16, 17 años, y eso me enseñó a madurar, pero sí, sentí de que fue muy apresurada. Incluso Vargas siempre me lo dijo, el profe Vargas, quiero mandar un saludo al profe también, siempre me lo recuerda y me dice de que yo no debí de haber salido.

CONTROVERSIA CON EL VICTORIA

No le dieron porcentaje de su venta del Victoria al Santos Cuando yo me fui para Santos yo tenía 16 años, había un directivo en ese momento y tenía a mi representante, y estaba el directivo de Victoria, te voy a contar esto, porque esto nadie lo sabe. A mí me tocaba un porcentaje de la venta al final, pero con mi emoción, con mi madurez, porque quiero que estaba inmaduro, no me asesoré también, a mí no me dieron absolutamente ni un peso, hermano, ni un peso, y la gente cree que yo que mi venta fue millonaria, una cosa así, pero sí se dio una buena venta.





¿Te sentiste engañado? Yo me sentí engañado, porque al final, a mí mi representante, tenía que haberme dicho, mira, a vos te tocó un porcentaje, vamos a hablar con la gente de Victoria, y todos quedamos contentos, pero nunca fue así, a mí, todos me lo hicieron bajo el agua, nunca me di cuenta, yo me vine a dar cuenta, a los 23, 24 años. Al final, Victoria se agarró ese porcentaje, el que, te digo, Martín Fajardo, se llama él, agarró otro porcentaje, y pienso yo que mi representante agarró otro porcentaje, porque al final, a Victoria le pagaron los cuatro meses, y de un solo, arreglaron la sede, porque esa sede es un desorden ahí, ahora está bien bonito, pagaron los cuatro meses, al propio le pagaron todo su dinero completo, o sea, fue una cosa de locos. ¿Qué pasó después? Al final, lo dejé así, porque fíjate que el que obra mal, le va mal, y mi familia siempre me lo dijo, de que porque no hice nada, pues, al final no hice nada, y por agradecimiento a Victoria, yo siempre, yo dije, no pasa nada, incluso yo podía irme a lo legal, a pelear todo ese dinero, pero yo dije no, porque yo me fui para Santos, incluso no ganando nada. ¿Tenés la cantidad de dinero, Junior, que te quedaron debiendo, que te lo quitaron? Sí, yo lo tengo, yo lo tengo, pero, o sea, me voy a reservar eso, me voy a reservar eso, porque al final era una buena suma de dinero que a mí me habían vendido, que incluso de esa suma, incluso agarrando todo lo que ellos agarraron, a mí todavía, a mí me podían dar. ¿Esa suma llega a las siete cifras? Sí, llegamos casi a las siete cifras. Yo, en parte, quizás yo tengo culpa, pero en parte mi representante tiene culpa, porque él era el que estaba ahí, él fue el que consiguió el pase a México, entonces él me podía haber dicho, mira, vos te toca un porcentaje, que no todo se lo tiene que dar. Una cosa, sí, porque yo era un cipote, tenía 16 años, tenían que asesorarme. ¿Le guardas resentimiento al Victoria? Estoy en paz, porque al final, Victoria es lo que es, fue un equipo que descendió, pero volvió a subir a primera división. Y esto te lo cuento no por resentimiento, sino porque yo necesitaba que la gente supiera, porque la gente cree que uno es multimillonario, y no es así. Para que la gente sepa cómo es que realmente fue mi carrera. LEA TAMBIÉN: Motagua quedó en el grupo de la muerte; Real España y Olimpia conocen sus rivales en la Copa Centroamericana ¿Te acordás cuando te llamaron el nuevo Carlos Darwin Quintero? Incluso cuando llegué allá a México, ahí hacían sus comparaciones, era un jugador impresionante, Darwin estaba en su momento ahí en el Santos Laguna, e igual Darwin decía que yo era su gemelo, que yo iba a quedar después de él, pero nunca fue así. Incluso hace poco encontré mi pasaporte mexicano, que tenía años de no saber dónde estaba. El tema del narcotráfico en México, ¿te tocó vivir momentos de tensión con el conjunto lagunero? Gracias a Dios en los tres años que estuve en Santos, nunca viví una cosa así. En los tres años que estuve ahí, nunca. Escuché esa historia que incluso cuando yo ya iba para allá, me puse a ver, me puse a investigar. Y claro, estaban en esos momentos difíciles, corrió en ese momento, pero gracias a Dios nunca percibí una cosa así. ¿El mal momento en el Santos fue uno de los golpes más duros de tu carrera? Sí, sentí que me faltó más asesoría, me faltó un poquito más de apoyo. ¿No hubo respaldo de los directivos del Victoria y Santos? No. Cuando yo me fui al Santos tenía 16 años, 17 años, pero siento que se aprovecharon de mi madurez y por eso pasaron esas cosas.

ANANGONÓ Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA

Campeón con Comunicaciones y remontada espectacular contra Motagua Sí, para mí sí. Es una ironía, porque en ese momento, el primer torneo que yo llegué fue un torneo malo, pero malo, malo, malo. O sea, la gente no me quería, la gente me mataba, una cosa así. Pero me acuerdo que un psicólogo en ese momento nos dijo que no le prestábamos atención a las redes sociales y empezar a trabajar. Y yo empecé a trabajar, o sea, me enfoqué, porque yo sabía que Dios me iba a bendecir en ese momento. Y el siguiente torneo, a ese equipo le tocaba jugar en la Liga de Concacaf, estaba goleando y me tocó jugar la Liga de Concacaf, tenía como de dos años de no jugar la Liga de Concacaf.. Y la verdad que, para mí, para mí, fue mi prime, metí como cinco goles ahí, incluso en la final contra Motagua también. ¿Cómo era su compañerismo con Anangonó en el Comunicaciones? Es un tipo espectacular. Incluso nosotros vivíamos en el mismo apartamento. Salíamos, nos reuníamos y Juan nunca le faltó respeto a nadie, nunca. Juan para mí, ese torneo era uno de los mejores. Para mí era el goleador. Incluso en la Concacaf, metió como ocho o nueve goles. Ganó todo ese muchacho. Pero a mí me sorprendió hace poco con ese tema que pasó con Alexy Vega. ¿Por qué crees que reaccionó así contra Alexy Vega? Yo siento que fue la presión. El hombre tenía mucha presión. Entonces, obviamente, la afición lo mataba. Incluso siento yo que miraba redes sociales y eso mentalmente te mata, te liquida. Después de un partido, miras redes sociales y te están matando. Eso es difícil, hermano. Llegas a casa, me imagino que estabas solo, pasabas solo. Una cosa de locos, porque no socializabas como socializabas con otros jugadores en comunicaciones, pienso yo. Entonces, para mí, a raíz de eso fue lo que pasó, que no estaba bien hecho, pero es la calentura del partido. ¿Alguna vez viste triste a Juan Anangonó por críticas u otros factores? Nunca, nunca, nunca lo vi así, nosotros salíamos, nos íbamos así, platicamos. Incluso yo iba al apartamento de él, que vivíamos en el mismo apartamento, pero nunca, esa reacción nunca la vi. Incluso tuvimos un encontronazo con el capitán del Comunicaciones, pero sin falta de respeto. ¿Sentiste que la afición de Marathón nunca le dio la verdadera oportunidad a Anangonó? Es que, mira, yo estuve en Marathón y la presión que hay en Marathón, yo la comprendo, en Marathón hay una presión exagerada. Es un equipo que está al día, porque estaba al día. Un equipo que ya lleva años de no quedar campeón. Incluso, quiero agradecer a Marathón aquí, porque Marathón estuvo conmigo en los momentos más difíciles.

¿Crees que Marathón tomó la mejor decisión al despachar a Anangonó? A Juan yo no le voy a decir sí, está bien lo que hizo, porque está mal. Pero debieron darle un castigo económicamente, un castigo de partidos, pero esperar que terminara el torneo para poder correrlo. Él es un luchador, Juan las pelea todas. Siento yo que le hizo falta, porque terminaron jugando con cipote. ¿Le preguntaste a Alexy Vega sobre la polémica con Anangonó? Yo estaba en Guatemala y yo le pregunté. Pero al final no le saqué la conclusión de qué era lo que había pasado. ¿Es una mancha imborrable si Real España se corona campeón en el centenario de Marathón? No creo, porque son equipos sampedranos. Ahora mismo estoy yendo a la Coca-Cola. Me encontré con un aficionado de Marathón, y me preguntó justamente lo mismo. Siento yo que hay aficionados tanto como Real España y Marathón que los dos carecen de títulos, está esa rivalidad porque los dos carecen de títulos. Ahora, si Real España hubiera quedado campeón ahorita iba a agradar, porque al final es sampedrano y uno quiere ver un equipo con el título de Liga Nacional. ¿A qué equipo querés más, Real España, Olimpia o Marathón? Le agarré cariño a Marathón por todo lo que yo viví en Marathón. Como te repito, me lesioné y Marathón siempre estuvo ahí. Con Real España y Olimpia porque son los equipos que siempre me apoyaron y siempre me dieron de comer. ¿Fue un error haber llegado a Olimpia? Yo siento que no fue un error, porque fue algo que yo realmente decidí. Fue algo que yo tomé. Yo le dije al profe que yo quería jugar en Olimpia, siempre tenía ese deseo de jugar con Olimpia. Entonces, ¿apresurado? Yo digo que no, porque cuando llegó Troglio a mí me tocó jugar. Incluso me acuerdo que cuando Edwin estaba en ese momento lesionado de la clavícula, Troglio se enamoró de Edwin, entonces ya me tocaba competir con Edwin que jugaba por fuera en ese momento. ¿Cómo era tu relación con Troglio? Se mencionó que no era la mejor Nunca tuve ese problema. A mí no me corren de Olimpia, yo fui que decidí que me mandaran a préstamo a UPN. Yo hablé con don Osman, que tampoco quiso que yo me fuera, pero yo estaba clarito, yo iba a salir de la zona confort, porque, al final, al recuperarse Edwin iba a jugar Edwin, voy a reconocer que es un crack, es un jugador diferente. ¿Qué pasó con el carro rifado que ganaste? Hubo revuelo porque lo vendiste rápido, ¿qué pasó? Me acuerdo siempre que Olimpia entrenaba en la mañana en Amarateca, en la mañana iba a haber un colectivo y entrenaron en el estadio. Siempre en la mañana me bañaba, pero ese día me levanté tarde y no me bañé y me fui para el estadio. Y cuando ya llego se está haciendo la rifa y yo solo llegué y agarré el papelito, salió ese y gané. Primero pasó Jorge Benguché, después Maylor y el tercero fui yo y me gané el carro. Lo vendí porque era mecánico, y andar con un carro mecánico en Tegucigalpa es un dolor de cabeza.

Si te llamaran en ese momento Real España, Olimpia, Maratón o Motagua, ¿Por quién ficharías? Lo único que me hace falta es jugar en Motagua, entonces, sí me gustaría ver la experiencia de Motagua. Y obvio, le tengo cariño a Real España, Marathón y todo, pero sí me gustaría jugar en Motagua.

CULPA A BUBA LÓPEZ DE SU SALIDA EN REAL ESPAÑA

¿Me podés revelar qué pasó con Buba López y el entrenador Héctor Vargas cuando militaste en el equipo aurinegro? Con Héctor Vargas hicimos un gran torneo de Liga de Concacaf y Liga Nacional, pero todo cambió después de esos torneos. Cuando llegó Vargas a todos los rivales les ganábamos, hicimos récords de triunfos. Y al final, pues hubo un problema ahí, me acuerdo, contra Victoria, en el vestidor llegó Buba López, llegó enojado, pero bravo, y él le dijo a Vargas que solo metía a sus jugadores que eran sus "hijos". Imagino yo que era Darixon, Mayron y Carlos Bernárdez. Entonces en ese momento metió a Gerson Chávez y hubo una jugada ahí que Chávez le pegó en la mano, pitaron penal para Victoria y ahí nos eliminó Victoria. Pero realmente nunca me lo esperé de Buba, su reacción fue una reacción de locos. Y al final, escucha, supuestamente hijos de Vargas, éramos negros, él es negro igual a nosotros. Incluso vos puedes hacer una cosa así cuando vos no estás jugando, que es molesto, pero Buba jugaba todos los partidos, entonces la reacción de él (Buba López)fue una cosa rara. Lacayo revela que su salida de Real España fue por Buba López Fue rara la reacción porque incluso él (Buba López) venía jugando. O sea, vos podés tener una reacción así, pero no está bien, pero vos la puedes hacer cuando no estás jugando, que estás molesto con el entrenador porque no te pone, pero él jugaba casi todos los partidos. Entonces nunca se entendió esa reacción de él y me extrañó. Me dolió. Sí me dolió porque nunca lo esperé. Y al final a mí me corren por él (Buba López). ¿Te corren a vos por Buba López? Sí, porque él fue el que dijo que se iba a ir el entrenador con todos sus hijos, por ahí va. A mí de repente me dijeron. A mí me quedaban seis meses en Real España, tenía contrato. Yo me sorprendí porque hablaron conmigo y me dijeron que ya no iba a seguir por mi rendimiento y yo sé que eso es mentira. ¿Cómo vas a hablar de tu rendimiento? El primer rendimiento fue bueno. ¿No se hablan? Buba es un hombre serio, pero nunca fue así de que nos llevábamos bien, nunca. Nosotros lo saludábamos y hasta ahí llegaba. Yo no tengo resentimiento con él (Buba López) porque solo él sabrá. El "Potro" Gutiérrez también arremetió contra López Me acuerdo que lo acababan de correr al profe y que fue en ese momento que llegó Vargas. Y en Twitter él puso una cosa ahí y lo volvió a poner ahorita después de la final contra Olimpia. Puede ser que sea por eso, puede ser que Buba haya tomado cartas sobre el asunto y lo haya corrido. Pero nosotros estábamos claros. O sea, ese torneo nos dimos cuenta de cómo estaba el asunto, era una cosa de locos, porque, al final, llegaba enojado, nos eliminaron de la Concacaf y estaba más enojado. Y que nosotros éramos unos relajeros, una cosa así, entonces, él tenía su grupito y nosotros teníamos nuestro grupito. ¿Cuál era el grupito de Júnior Lacayo? Gerson Chávez, Yeison Mejía, Kevin Álvarez, Darixon Vuelto y yo. Entonces, al final, me imagino yo que él quería que jugara todo su equipo, pero nunca me lo esperé porque Buba es negro igual que nosotros. Yo le tengo cariño a Real España, no te voy a negar.

LA SELECCIÓN DE HONDURAS