"Los partidos hay que jugarlos y a veces en la teoría, por ejemplo Real Estelí, ha dado la sorpresa en las últimas dos ediciones. Olimpia quedó fuera y no pudo avanzar ni siquiera de la fase de grupos", comenzó diciendo.

"El grupo del Real España, el B, donde está Herediano y Municipal, lo veo más pareo en cuanto a historia y nivel futbolístico", razonó el exjugador que está radicado en los Estados Unidos.

La crítica de Pineda Chacón fue muy severa para un Olimpia que de la mano de Pedro Troglio no pudo clasificar siquiera a la segunda ronda de las dos primeras Copas Centroamericanas.

"Me parecen que Olimpia y Saprissa son los que más le deben a la competencia porque son los dos clubes con más títulos a nivel centroamericano con 39 y 40, pero Olimpia no ha podido avanzar de la fase de grupos, Saprissa ha llegado más lejos, pero no ha estado a la altura del certamen", valoró.