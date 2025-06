Mejía desglosa tema de 12 clubes en Liga Nacional de Honduras: posición de FFH, documentos recibidos y si es legal fusión de Génesis-Policía Nacional

"Tenemos una eliminatoria complicada, pero esa decisión la tomará la Federación una vez que revise el plan de análisis, que anoche lo envió la Liga Nacional. Son 165 páginas, lo analizaremos con calma y veremos que es lo mejor para el fútbol de Honduras. Eventualmente los 12 equipos van", afirmó.

¿Es necesario tener 12 clubes?, se le consultó al abogado Mejía: "es importante que se hagan las cosas con calma, bien hechas y evitarle un problema a la Liga Nacional. Yo creo que la Liga está trabajando bastante bien en eso y haremos lo análisis que correspondan".

Y agregó: "el 2 de junio la Liga Nacional envió un documento de 165 páginas con el plan de acción de evaluar a los 12 equipos en Liga. La Federación hará el análisis, no lo podemos hacer en 2 días, la Liga Nacional tuvo 2 años para hacer el documento. Nosotros responsablemente tendremos el tiempo para hacerlo".

"Pero no quieren problemas a futuro para evitar inconvenientes financieros, esperamos que todo salga bien. Este es un tema de tiempo, serán 60 jugadores más para un seleccionador y ver los tiempos, cuestión de calendario... Ahorita debemos de tener conciencia que la Selección Nacional es prioridad, es un esfuerzo de todos. Veremos que ocurre estos días".

José Ernesto Mejía afirma que es clave ver el tema de calendario de partidos y los demás requisitos viables. "No hemos analizado el documento, si se cumplen los requisitos obviamente que la Federación apoyaría. No sabemos si es financieramente viable, entiendo que los estadios están bien. Todo se analizará".

¿Cuál es la postura de la Federación?, fue otra consulta realizada. "Hay un mandato del Congreso de la Federación, cuando un estatuto de la Federación tuvo una reforma. Tenía que haber 12 equipos en la Liga Nacional para esta temporada siempre y cuando se presentara un plan de acción factible siempre que no sea una carga para la Liga Nacional. La Federación está abierta a la posibilidad de 12 clubes".

Recordó que el tema de la Selección de Honduras en el segundo semestre del 2025 es vital: "es un momento crucial, recuerden que la eliminatoria antes era de 2 años y ahora se concentra solamente 3 meses con 6 partidos. Todos queremos que la Selección clasifique al Mundial, pero hay que analizar lo que mandó la Liga, los calendarios, situación financiera de los clubes...".

El abogado Mejía aclaró que asunto entre los clubes Génesis FC - Policía Nacional FC, quienes tienen una fusión en la Liga Nacional. El primero mantuvo la categoría y el segundo disputó la temporada en la Liga de Ascenso.

"En realidad nosotros no tenemos información que sea una compra, oficialmente no tenemos esa información. Es una fusión, no hay una prohibición expresa en la legislación deportiva de Honduras por lo tanto la fusión, no hay ningún tipo de impedimento. Obviamente la Liga Nacional ha hecho el análisis financiero, el tema de riesgos, la FFH siempre estará pendiente".