Copa Centroamericana 2025: Los dos equipos debutantes, los cuatro legionarios hondureños y los millones de dólares en juego

Se viene la tercera edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025, que está prevista a iniciar los últimos días del mes de julio, ya cuando la Liga Nacional también esté en acción.

En este nuevo tiraje de la competencia, hay varios detalles que podemos mencionar, sobre todo con los clubes que se estrenarán en el torneo, dos que nunca lo habían jugado. Se trata del Plaza Amador de Panamá y del Hércules de El Salvador.

Lo de los salvadoreños es un tema bastante peculiar porque es un club que no ha jugado un tan solo partido oficial desde su reintegro a la liga salvadoreña. Para que se entienda mejor; el Hércules tomó el nombre de Once Deportivo, campeón del Apertura 2024 y sin debutar en la liga (porque no participó en el último torneo) jugará su primer torneo internacional. ¡Locura!

Motagua y Olimpia, los clubes hondureños, han estado presente en las tres ediciones del campeonato bajo este nombre y formato, la máquina del Real España jugará su segunda; en 2023 no pasó de la ronda de grupos, ni la pimpa lo hizo en las dos anteriores. El azul sí.