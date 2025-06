Orinson, satisfecho con llegada de Lavallén y envió mensajes a aficionados: "sería muy lindo ser campeón en el centenario"

Están satisfechos con la decisión: "con la llegada del profe Pablo Lavallén ... Dejó buena impresión con Olimpia por su despliegue de fútbol, él tiene conocimiento de la base que tiene Marathón. Me llena de alegría saber cuando un técnico pregunta por las condiciones que un equipo le da de trabajo, nosotros le damos dos canchas y un hotel, es un plus que el técnico valora".

El mandamás de los verdolagas estableció junto a la directiva que Pablo Lavallén llegará unos 4 días antes de comenzar los trabajos de pretemporada, que venga los próximos días. Empezar la pretemporada el 16 de junio.

"Es difícil quedar bien con todas las personas que se expresan en una red social, cada uno tiene su jugador indicado. Ahorita buscar un refuerzo nacional es poco o no hay, es bien difícil armar un equipo", enfatizó.

Con la escogencia del nuevo timonel, se vienen los fichajes: "buscamos dos delanteros, habrá que salir a al extranjeros, ya tenemos varios nombres que se los pasamos al profesor. Manejar una lista de jugadores importantes que él conoce, esperamos traer a unos 2 jugadores que él conoce".

Y agregó: "lo de Eddie Hernández, tuvimos una plática, se hizo una propuesta interesante y tenía pláticas avanzadas con el Municipal de Guatemala. Le mostramos el interés que había, con el tema de porteros, buscamos uno nacional y solamente tenemos a César Samudio. Lo de Rougier es falso, no hemos tenido ningún acercamiento".

Orinson Amaya es claro que manejar una institución en primera división no es fácil: "yo no tengo una maquinita de hacer dinero, yo trato siempre de dar lo mejor de uno, con aportaciones y capital propio para mantener el equipo. No solamente es de querer contratar, es de saber si quiere venir y es una labor bien difícil el armado del equipo. Dejarlo claro, que las contrataciones no solo vienen del presidente o de Mario Berríos, sino en trabajo con el cuerpo técnico".

Amaya tiene claro que hay presión por el centenario, pero: "no necesariamente porque cumplimos 100 años buscamos ser campeones. Vamos a tratar de formar el equipo, no podemos renunciar a buscar el objetivo. Se ha creado una presión que sí o sí se tiene que quedar campeón en el centenario. El profe Pablo viene a competir a ser campeón, hay que valorar otras cosas. Sería muy lindo ser campeón en el centenario, yo en lo personal quiero darle las herramientas al técnico".

En el estadio Yankel Rosenthal se han dado muchos problemas, aficionados insultan de lleno a los jugadores, directivos y cuerpo técnico. "Es un tema que no solo pasa en Marathón, están sobrepasando el fanatismo. Mi mayor esfuerzo es por ser campeón, a veces no se dan las cosas y hay equipos superiores en plantel y económicamente, uno da el esfuerzo hasta donde puede. Nosotros siempre vamos a buscar el objetivo y a los aficionados que lleguen a crear caos, no podemos permitir tanto insulto y podemos brindar el derecho de admisión, si hacen algún relajo la seguridad podrá sacarlo".

Orinson puso su cargo a disposición luego de la dolorosa eliminación en el repechaje, no soportó. "Quiero dejar bien claro, se dice en redes sociales que estoy encaprichado y tengo secuestrado al club... Al final ante Victoria fui al camerino a despedirme de los jugadores, sentía demasiada presión y frustrado porque no había logrado nada".

Continuó su relato: "puse mi renuncia a la directiva y no aparece nadie con idea concreta, que alguien diga lo voy a agarrar. No apareció nadie con experiencia, la mayoría de la directiva me pidió que continuara en el cargo. Creen que un equipo de fútbol es el sábado domingo, el club es todos los días, que conllevar mantener una institución. Un equipo tampoco no solo es la plantilla, hay muchos gastos de concentraciones, viajes, canchas, boletos, inscripción, hospedaje, hidratación, medicina y cuando te das cuenta el equipo te cuesta 50, 60 o 70 millones al año. Cuando se conocen los números es difícil el reto de tomar el club".

El presidente de los Panzas Verdes informó que las únicas dos plazas disponibles de extranjeros son las que dejaron el ecuatoriano Juan Anangonó y el panameño Rafael Águila, mientras que el también panameño Iván Anderson continuará. También que Alexy Vega tiene dos o tres años de contrato no se mueve y no existe ninguna oferta por él. Marathón tratará de potenciarse en la delantera, además estarán buscando un volante mixto, un defensa y un portero nacional.