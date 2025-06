En el video de siete minutos aparece Espinel arengando a sus jugadores y tocando el polémico tema de la supuesta "cama" de futbolistas de Olimpia al técnico sudamericano.

La arenga de Eduardo Espinel: "Venimos haciendo un esfuerzo tremendo todos, no nos guardemos nada, no se puede dejar de correr, no cuidarse nada. Si juegan 45 minutos al 100 y dicen que están cansados, va otro compañero a hacer el trabajo, no podemos estar descansados porque estamos cansados dentro del campo. Hay que correr, cuando las piernas tiemblen dejamos de correr, pero hasta que las piernas tiemblen hay que correr por el equipo, por el compañero, por el que está al lado. Y si no pueden más, hay gente del otro lado que tiene unas ganas bárbaras".

Añadió en camerinos: "La premisa es esa, debemos correr por el compañero, no nos cuidemos nada. ¿Se acuerdan cuando decían que hacían la cama al técnico?, ¿Se acuerdan que dudaron de su profesionalismo? Entonces, demuestren, no dejen de creer. En el momento de crisis lo único que haremos es trabajar, hoy el premio está acá".