Eduardo Espinel, Menjívar y Pinto no sueltan la cima; así marchan las votaciones de los Premios DIEZ

<b>EN EL ARBITRAJE</b><br />Los menos queridos en los estadios son valorados en los Premios Diez, es así que la disputa al Mejor árbitro está siendo liderada por Selvin Brown con 68.03% superando a Said Martínez que posee el 24.96%.<b>EL MEJOR TÉCNICO</b><br />Por su parte, en la categoría al Mejor técnico del torneo, el timonel del Olimpia, Eduardo Espinel lidera las votaciones con el 36.53% sobre Raúl Cáceres que suma 30.53%.<b>MEJOR LEGIONARIO</b><br />El accionar de nuestros hondureños en el extranjero no pasa por alto y es por ello que siempre se premian al más destacado: Andy Najar lidera la votación con 38.62% sobre Kervin Arriaga que suma 24.83%.<b>MEJOR JUGADOR DEL ASCENSO</b><br />Las premiaciones también abarcan a la Liga de Ascenso, donde Denilson "Camavinga" Núñez está liderando las votaciones con el 28.63% sobre el experimentado Reinieri Mayorquín con el 21.94%.<b>OTRAS CATEGORÍAS</b><br />Diario Diez también hare reconocimiento especial a otras categorías que no son elegibles por votación, sino que será un jurado especial que hará la elección por análisis. Las categorías a destacar son: Lo mejor de Centroamérica, Los 10 de 10, Premio a la Trayectoria y El 11 ideal de la Liga Hondubet.Las votaciones estarán activas hasta el 20 de abril. Posteriormente, se contabilizarán los votos del público, junto con los de la Sala de Redacción de Diario DIEZ y un panel de expertos, para definir a los ganadores, como es tradición del medio. La gran gala será el lunes 4 de mayo en Tegucigalpa.