Eduardo Espinel, Menjívar y Pinto no sueltan la cima; así marchan las votaciones de los Premios DIEZ

La destacada participación de los futbolistas, árbitros y entrenadores en los campeonatos de la Liga Nacional de Honduras no pasa desapercibida, DIARIO DIEZ siempre respalda la entrega y el talento de nuestro balompié. Es así que en este 2026, se viene nuevamente la entrega de los PREMIOS DIEZ, un reconocimiento a los más destacados en su diferentes categorías.

Ahora te contamos cómo se está viviendo la votación en nuestro sitio web, ¿quién lidera y cuántos votos y qué categoría es la más votada hasta el momento? MEJOR JUGADOR DE LA LIGA

Las votaciones en la categoría “Mejor Jugador de la Liga Hondubet” están que arden y es en estos momentos José Mario Pinto que se encuentra en el primer puesto con el 28,68%, seguido de Rodrigo Gómez de Motagua con 23.29%. EL MEJOR GOL

Mientras que para el mejor gol de la Liga, la ventaja la lleva Alexy Vega con su tanto marcado desde el mediocampo a Platense. A la fecha suma 23.29% y le sigue Dereck Moncada con su gol en el clásico ante Motagua con 17.63 %. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

MEJOR FUTBOLISTA JOVEN

Una de la categorías con mayor diferencia de competencia es la del Mejor futbolista joven de la Liga Hondubet, donde Dereck Moncada comanda sin problemas con el 47.14% sobre Nixon Cruz con el 15.69%. EL EXTRANJERO Y MEJOR FICHAJE

En lo que respecta al Mejor fichaje de la Liga, el primer lugar lo ocupa Emanuel Hernández de Olimpia con el 26.14% superando a Nicolás Messiniti que suma 22.21%. Cabe recordar que estos dos también disputan la categoría del Mejor extranjero, donde Hernández suma 24.32% y Messiniti 16.22%. EL MEJOR ARQUERO

Otra de las categorías a premiar es la del Mejor portero, donde el seleccionado Edrick Menjívar la lidera con el 44.44% sobre Luis López que alcanza el 35.08%.