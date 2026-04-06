Liga Hondubet

Eduardo Espinel, Menjívar y Pinto no sueltan la cima; así marchan las votaciones de los Premios DIEZ

Diario Diez sigue premiando la destacada participación de los futbolistas hondureños, árbitros y los legionarios.

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2026-04-06

La destacada participación de los futbolistas, árbitros y entrenadores en los campeonatos de la Liga Nacional de Honduras no pasa desapercibida, DIARIO DIEZ siempre respalda la entrega y el talento de nuestro balompié.

Es así que en este 2026, se viene nuevamente la entrega de los PREMIOS DIEZ, un reconocimiento a los más destacados en su diferentes categorías.

Premios DIEZ: ¡Sorpresas, contundencia y peleas bien cerradas en las categorías más votadas en nuestra encuesta

Ahora te contamos cómo se está viviendo la votación en nuestro sitio web, ¿quién lidera y cuántos votos y qué categoría es la más votada hasta el momento?

MEJOR JUGADOR DE LA LIGA
Las votaciones en la categoría “Mejor Jugador de la Liga Hondubet” están que arden y es en estos momentos José Mario Pinto que se encuentra en el primer puesto con el 28,68%, seguido de Rodrigo Gómez de Motagua con 23.29%.

EL MEJOR GOL
Mientras que para el mejor gol de la Liga, la ventaja la lleva Alexy Vega con su tanto marcado desde el mediocampo a Platense. A la fecha suma 23.29% y le sigue Dereck Moncada con su gol en el clásico ante Motagua con 17.63 %.

Eduardo Espinel, Menjívar y Pinto no sueltan la cima; así marchan las votaciones de los Premios DIEZ

MEJOR FUTBOLISTA JOVEN
Una de la categorías con mayor diferencia de competencia es la del Mejor futbolista joven de la Liga Hondubet, donde Dereck Moncada comanda sin problemas con el 47.14% sobre Nixon Cruz con el 15.69%.

EL EXTRANJERO Y MEJOR FICHAJE
En lo que respecta al Mejor fichaje de la Liga, el primer lugar lo ocupa Emanuel Hernández de Olimpia con el 26.14% superando a Nicolás Messiniti que suma 22.21%. Cabe recordar que estos dos también disputan la categoría del Mejor extranjero, donde Hernández suma 24.32% y Messiniti 16.22%.

EL MEJOR ARQUERO
Otra de las categorías a premiar es la del Mejor portero, donde el seleccionado Edrick Menjívar la lidera con el 44.44% sobre Luis López que alcanza el 35.08%.

Eduardo Espinel, Menjívar y Pinto no sueltan la cima; así marchan las votaciones de los Premios DIEZ

EN EL ARBITRAJE
Los menos queridos en los estadios son valorados en los Premios Diez, es así que la disputa al Mejor árbitro está siendo liderada por Selvin Brown con 68.03% superando a Said Martínez que posee el 24.96%.

EL MEJOR TÉCNICO
Por su parte, en la categoría al Mejor técnico del torneo, el timonel del Olimpia, Eduardo Espinel lidera las votaciones con el 36.53% sobre Raúl Cáceres que suma 30.53%.

MEJOR LEGIONARIO
El accionar de nuestros hondureños en el extranjero no pasa por alto y es por ello que siempre se premian al más destacado: Andy Najar lidera la votación con 38.62% sobre Kervin Arriaga que suma 24.83%.

MEJOR JUGADOR DEL ASCENSO
Las premiaciones también abarcan a la Liga de Ascenso, donde Denilson "Camavinga" Núñez está liderando las votaciones con el 28.63% sobre el experimentado Reinieri Mayorquín con el 21.94%.

OTRAS CATEGORÍAS
Diario Diez también hare reconocimiento especial a otras categorías que no son elegibles por votación, sino que será un jurado especial que hará la elección por análisis.

Las categorías a destacar son: Lo mejor de Centroamérica, Los 10 de 10, Premio a la Trayectoria y El 11 ideal de la Liga Hondubet.

Las votaciones estarán activas hasta el 20 de abril. Posteriormente, se contabilizarán los votos del público, junto con los de la Sala de Redacción de Diario DIEZ y un panel de expertos, para definir a los ganadores, como es tradición del medio. La gran gala será el lunes 4 de mayo en Tegucigalpa.

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