Eduardo Espinel, nuevo técnico de Olimpia: DT que admira, amigos en Honduras y responde a críticas: “he visto entrenadores de nombre fracasar”

“Por la pasión y por cómo transmite el Cholo Simeone es uno de los entrenadores que siempre estamos mirando y sin dejar a un lado los que marcan tendencia en el fútbol uruguayo. Trataremos de aportarle la mayor cantidad de conocimiento a nuestros jugadores para que a la hora de ejecutar tengan las herramientas para afrontar un partido”, valoró el Roble Espinel, como es conocido.

Tiene claro que llega como un obrero para construir lo que será un campeonato. No ve menos en su experiencia en Honduras. “Sea un equipo grande o chico el resultado es el aliado, por más que no me haya tocado dirigir a un grande yo he visto entrenadores de nombre fracasar. Nosotros creemos que con nuestras capacidades lo vamos a poder hacer”.

“Hace tiempo estamos buscando esa oportunidad que en Uruguay es difícil de hacerlo si no tienes un pasado en un equipo grande. Hemos estado en Chile con mucha presión y ese desafío estamos convencidos que estamos preparados, viendo el plantel y la gente que tiene Olimpia estamos preparados y lo único que sirve allá es salir campeón. No prometemos campeonatos pero si trabajo para salir campeón”, contó a TVC.

Será su primera vez en Honduras y reveló que tiene amistades uruguayas con paso por tierras catrachas: “Nunca he estado en Honduras pero estoy permanentemente comunicado en Honduras, un padrino de una de mis hijas terminó su carrera jugando en Honduras y lo conocen: Óscar Torlacoff. Tenemos comunicación más que como amigos, como hermanos. Tenemos amistad con el Palomo Rodríguez, si bien no he estado tengo mucha información de lo que es el fútbol para competir”.